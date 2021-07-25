13-летнюю девочку убили в Алматы

АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - В Алматы задержан преступник, убивший 13-летнюю падчерицу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Информацию о преступлении разместил паблик kris_p_talgar.
По рассказам соседей, мать убитой девочки этим утром не смогла дозвониться до своей дочери, которая была дома со своим отчимом. Приехав домой, она не смогла открыть дверь. Соседи помогли взломать. В комнате обнаружили тело девочки со следами насилия и удушья".
В полиции области подтвердили, что преступник задержан.
23 июля в одном из частных домов Талгара было обнаружено тело 13-летней девочки с признаками насильственной смерти. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила 47-летнего отчима девочки, обоснованно подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, мужчина состоял с матерью девочки в гражданском браке", - отметили в ведомстве.
В настоящее время преступник арестован. Проводится досудебное расследование.
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