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13-летнюю девочку убили в Алматы

24.07.2021 6940
АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - В Алматы задержан преступник, убивший 13-летнюю падчерицу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию о преступлении разместил паблик kris_p_talgar.
 

По рассказам соседей, мать убитой девочки этим утром не смогла дозвониться до своей дочери, которая была дома со своим отчимом. Приехав домой, она не смогла открыть дверь. Соседи помогли взломать. В комнате обнаружили тело девочки со следами насилия и удушья". 

 
В полиции области подтвердили, что преступник задержан. 
 

23 июля в одном из частных домов Талгара было обнаружено тело 13-летней девочки с признаками насильственной смерти. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила 47-летнего отчима девочки, обоснованно подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, мужчина состоял с матерью девочки в гражданском браке", - отметили в ведомстве.

 
В настоящее время преступник арестован. Проводится досудебное расследование. 
 

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