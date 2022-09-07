У жительницы Петропавловска изъяли 160 таблеток и 57 капсул трамадола

АКТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - Тренера по каратэ из Актау обвиняют в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы. О вопиющем случае растления малолетней девочки написала в Instagram правозащитница Дина Тансари, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На своей странице
активисты из фонда "Не молчи" опубликовали открытое обращение к президенту, в котором рассказали о преступлении.
По словам правозащитницы, о фактах насилия сообщила тетя девочки. Она рассказала, что ее пятилетнюю племянницу неоднократно насиловал и развращал тренер во время тренировок.
Сразу после этого на горячую линию позвонила мама ребенка и обратилась за помощью. Тренер по карате, 19-тилетний Александр Баландин, неоднократно совершал в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера и развратные действия прямо во время тренировок. Научил девочку не рассказывать родителям, сказал, что это их секрет и тайна, и девочка четко следовала инструкциям тренера. Ребенок занимается в центре с сентября 2021 года, родители предполагают, что это продолжалось последние 3-4 месяца", - написала Тансари.
Как отмечается в посте, тренеру 19 лет, он воспитанник директора Федерации ашихара-карате по Мангистауской области, старшего тренера Игоря Отарова.
Дети и родители очень любят этого тренера, он сумел расположить всех таким образом, что дети полностью доверяют ему", - пишет Тансари.
Она подчеркнула, что это не первый подобный случай в Актау. В декабре 2020 года был осужден на 14 лет тренер по карате за изнасилование своей ученицы. А в Алматинской области в этом году приговорили тренера по таэквондо за изнасилование ученицы на 7,6 года лишения свободы, и это далеко не единичные случаи.
Инцидент прокомментировали в полиции Мангистауской области.
3 сентября текущего года в управление полиции города Актау обратилась гражданка о принятии мер к гражданину, который совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 124, часть 3, УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в областном ДП.