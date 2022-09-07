У жительницы Петропавловска изъяли 160 таблеток и 57 капсул трамадола

Фото: ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 СЕНТЯБРЯ - В Петропавловске выявили факт незаконной реализации ограниченного к распространению лекарственного препарата "трамадол", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат продавала 34-летняя ранее судимая наркозависимая женщина, сообщает пресс-служба ДП СКО.

По месту жительства у нее были изъяты 160 таблеток и 57 капсул трамадола. Как выяснилось, лекарство она получила от врача одного из медицинских учреждений, который получил его по рецепту пациента.

Материалы по данным фактам переданы в административный суд по статье 424 Кодекса РК об административных правонарушениях "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность".





Напомним, 26 июля жители ЗКО провели санкционированное мирное собрание во дворе дома, где расположена точка сбыта психотропных веществ.



