В Павлодаре суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы

Как сообщает Pavlodarnews.kz, вина 58-летнего подсудимого была доказана показаниями малолетнего потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз.
Прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.
Вердиктом суда присяжных заседателей 58-летний павлодарец признан виновным. Частью 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) предусматривается только лишение свободы сроком на двадцать лет. Отбывать его павлодарец будет в учреждении максимальной безопасности.
Мужчина пожизненно лишен права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.
В конце января в Павлодарской области педофил получил пожизненный срок.
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