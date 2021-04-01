В Павлодаре суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы

ПАВЛОДАР. 31 МАРТА - Дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего с использованием его беспомощного состояния и угрозой убийства рассмотрено с участием присяжных заседателей на закрытом судебном заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , вина 58-летнего подсудимого была доказана показаниями малолетнего потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.

Вердиктом суда присяжных заседателей 58-летний павлодарец признан виновным. Частью 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) предусматривается только лишение свободы сроком на двадцать лет. Отбывать его павлодарец будет в учреждении максимальной безопасности.

Мужчина пожизненно лишен права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.

В конце января в Павлодарской области педофил получил пожизненный срок.

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