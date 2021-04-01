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В Павлодаре суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы

31.03.2021 8074
В Павлодаре суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы
ПАВЛОДАР. 31 МАРТА - Дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего с использованием его беспомощного состояния и угрозой убийства рассмотрено с участием присяжных заседателей на закрытом судебном заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, вина 58-летнего подсудимого была доказана показаниями малолетнего потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз. 
 
Прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.
 
Вердиктом суда присяжных заседателей 58-летний павлодарец признан виновным. Частью 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) предусматривается только лишение свободы сроком на двадцать лет. Отбывать его павлодарец будет в учреждении максимальной безопасности.
 
Мужчина пожизненно лишен права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.
 
В конце января в Павлодарской области педофил получил пожизненный срок.
 

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