Житель Экибастуза нанес жертве 265 ударов ножом

ПАВЛОДАР. 5 АПРЕЛЯ - Обвинительный приговор жестокому убийце вынесли 5 апреля, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дело рассматривали в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 32-летнего мужчину обвиняли в убийстве с особой жестокостью 38-летнего экибастузца, сообщает "Павлодар-онлайн".
Суд установил, что 7 ноября 2021 года в одной из квартир Экибастуза пьяный обвиняемый нанес мужчине 265 ножевых ранений.
Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Подсудимый вину признал частично, но просил суд переквалифицировать его действия, исключив признак особой жестокости. Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя и просили назначить более строгое наказание и удовлетворить исковые требования в полном объеме.
По части 2 статьи 99 УК РК законом предусмотрено наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишения свободы. Вина обвиняемого подтверждается материалами уголовного дела, показаниями его самого, свидетелей, экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами. С учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличия малолетнего ребенка у виновного, частичного признания вины и отягчающих обстоятельств - состояние алкогольного опьянения - суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности", - отметили в пресс-службе.
Приговор еще не вступил в законную силу.