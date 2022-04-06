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Житель Экибастуза нанес жертве 265 ударов ножом

05.04.2022, 21:19 10341
ПАВЛОДАР. 5 АПРЕЛЯ - Обвинительный приговор жестокому убийце вынесли 5 апреля, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дело рассматривали в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 32-летнего мужчину обвиняли в убийстве с особой жестокостью 38-летнего экибастузца, сообщает "Павлодар-онлайн".
 
Суд установил, что 7 ноября 2021 года в одной из квартир Экибастуза пьяный обвиняемый нанес мужчине 265 ножевых ранений.
 
Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Подсудимый вину признал частично, но просил суд переквалифицировать его действия, исключив признак особой жестокости. Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя и просили назначить более строгое наказание и удовлетворить исковые требования в полном объеме.
 

По части 2 статьи 99 УК РК законом предусмотрено наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишения свободы. Вина обвиняемого подтверждается материалами уголовного дела, показаниями его самого, свидетелей, экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами. С учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличия малолетнего ребенка у виновного, частичного признания вины и отягчающих обстоятельств - состояние алкогольного опьянения - суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности", - отметили в пресс-службе.

 
Приговор еще не вступил в законную силу.
 

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В Алматинской области ранее судимый изнасиловал и ограбил женщину у уличного туалета

06.04.2022, 12:29 156
ТАЛДЫКОРГАН.6 АПРЕЛЯ - Подозреваемый в изнасиловании и ограблении 39-летней женщины задержан в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С заявлением об изнасиловании и ограблении в Жамбылскую районную полицию обратилась 39-летняя женщина 2 марта. Она рассказала, что стала жертвой неизвестного, который подкараулил ее у уличного туалета и изнасиловал. Также насильник отобрал у нее дорогостоящий телефон.
 
В полиции отметили, что потерпевшая, не смотря на сумерки, запомнила и смогла описать приметы насильника. По составленному фотороботу, полицейские по базе данных установили подозреваемого. Им оказался 33-летний трижды судимый за кражи и грабежи житель Алакольского района.
 

В последнее время проживал близ Алматы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий нам удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала напавшего на нее мужчину. Похищенный им телефон найден и возвращен владелице", - сообщил заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев. 

 
Начато досудебное расследование по статье 120 (изнасилование) и статье 191 (грабеж) УК РК. Задержанный помещен под стражу.
 

Житель Кокшетау задержан с партией синтетических наркотиков

06.04.2022, 10:14 2241
КОКШЕТАУ. 6 АПРЕЛЯ - В Кокшетау 4 апреля в результате спецоперации задержан 26-летний закладчик синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время задержания, сотрудниками полиции в салоне автомашины марки "Тойота", принадлежащей "закладчику", был обнаружен и изъят сверток с веществом порошкообразной консистенции", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

 
Задержанный также сообщил оперативникам о местах закладки синтетики. Обследовав указанные адреса, полицейские изъяли еще три свертка с аналогичным веществом. 
 
Как показала экспертиза, вещество является синтетическим наркотиком "пирролидин-PVP", массой 6,29 граммов, что относится к особо крупному размеру. 
 

По данному факту полиция начала досудебное расследование, горожанин задержан и водворен в изолятор временного содержания. Стоит отметить что с начала года акмолинскими наркополицейскими задержаны 32 закладчика синтетических наркотиков", - добавили в полиции.

 

Очередной схрон с боевым оружием обнаружен в Жамбылской области

05.04.2022, 16:44 12236
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 5 АПРЕЛЯ - Восемь единиц оружия, гранаты и около 400 патронов обнаружили жамбылские полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 28 марта по 1 апреля текущего года на территории Жамбылской области обнаружены и изъяты 8 единиц оружия, гранаты, дымовые шашки и 397 патронов различного калибра. Среди них автомат, 6 пистолетов, 1 гладкоствольный обрез", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Так, 29 марта 40-летний житель Тараза добровольно выдал хранящееся у него дома огнестрельное оружие: 4 пистолета Макарова, 9 магазинов от ПМ, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 патронов 12-го калибра.
 
На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали одного из участников январских беспорядков. Он участвовал в ограблении оружейного магазина, а также нападении на аэропорт и департамент полиции Алматы.
 

Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области

05.04.2022, 16:05 12806
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - В Алматинской области задержали иностранного гражданина, занимавшегося экономической контрабандой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Территориальным департаментом АФМ Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме лжетранзита осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан сигарет весом 22 тонны", - сообщили в пресс-службе АФМ. 

 
 
Груз был заявлен как транзитный, его планировалось доставить из Азербайджана в Афганистан. Грузовик должен был проследовать по территории Республики Казахстан из морского порта Курык Мангистауской области до Жамбылской области. Однако злоумышленника задержали с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области. 
 

Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства", - сообщили в АФМ.

 

В Талдыкоргане задержаны 11 участников январских беспорядков

05.04.2022, 12:19 15451
В Талдыкоргане задержаны 11 участников январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - Полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности задержали 11 подозреваемых в организации и участии в январских массовых беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, у задержанных изъято огнестрельное оружие, спецсредства защиты и боеприпасы, похищенные ранее у силовиков. 
 
Задержание подозреваемых, возраст которых варьируется от 20 до 39 лет, произведено в разных районах области. Непосредственное участие в январских событиях, а также применение силы в отношении сотрудников силовых структур и военнослужащих подтверждается видеофиксацией их действий при захвате здания областного акимата и городской полиции. 

 

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято два гладкоствольных охотничьих ружья, множество патронов, полицейские бронежилеты и спецсредства, используемые в правоохранительной и охранной деятельности. Изъятое оружие и имущество числилось ранее похищенным при нападении на здания городской и областной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Сарканского района, который является активным участником ОПГ. При личном обыске у него изъяты пистолет Макарова и патроны к нему, сверток вещества зеленого цвета со специфическим запахом, похожего на гашиш, общим весом 210 граммов. 
 

После задержания родственники задержанного пытались ворваться в здание ДП и помешать ходу следствия. Необходимо подчеркнуть, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также наркотических средств предусмотрена уголовная и административная ответственность", - информирует Polisia.kz.

 
Расследование в отношении задержанных проводится по статье 272 УК РК (Участие в массовых беспорядках). Собранный материал вместе с доказательной базой передан в производство сотрудников Спецпрокуратуры. 
 

Казахстанец пытался провезти из Стамбула в Нур-Султан 34 кг золота

04.04.2022, 18:05 23336
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - 4 апреля в аэропорту Нур-Султана при проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса Стамбул - Нур-Султан задержан гражданин РК за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг. Предварительная сумма задержанного товара составляет более 1 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Правонарушение зарегистрировано в КУИ по части 1 статьи 234 (Экономическая контрабанда в особо крупном размере) УК РК.
 
Задержанный гражданин и золотые изделия будут переданы в департамент экономических расследований по Нур-Султану АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.
 

Наркобанду разоблачили в Нур-Султане

04.04.2022, 16:48 23691
Наркобанду разоблачили в Нур-Султане
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Сотрудниками столичного департамента в результате спецоперации ликвидирована деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств на территории Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате четко спланированных мероприятий были задержаны организатор и основной поставщик наркотиков из южных регионов, у которых в салоне автомашины изъято 28 килограммов гашиша", - сообщили в столичном департаменте полиции.


 
После были задержаны еще четверо участников преступной группы, выполнявшие указания организатора, которые в том числе встречали товар, фасовали, хранили в определенном месте и занимались его реализацией. В ОПГ входили уроженцы Костанайской области, а основным поставщиком являлся уроженец Жамбылской области. При обысках в местах проживания задержанных изъято еще 9 килограммов гашиша. 
 

Всего из незаконного оборота у членов организованной преступной группы изъято 37 килограммов этого наркотического вещества, которые не дошли до своего покупателя, или более 10 тысяч разовых доз, цена которых от розничных продаж на черном рынке оценивается в более чем 45 млн тенге", - сообщили в полиции.

 
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и по статье 297, часть 4, УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все члены ОПГ арестованы, ведется следствие.
 

Убитый из ружья мужчина работал врачом-гастроэнтерологом

04.04.2022, 16:19 28441
Убитый из ружья мужчина работал врачом-гастроэнтерологом
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - Утром 4 апреля в Бостандыкском районе Алматы из охотничьего ружья был застрелен мужчина 1975 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал в полицию поступил в 8.59.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, из охотничьего ружья был убит мужчина 1975 года рождения. 

 

Это преступление раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана "Перехват". Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов. 


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К настоящему времени стало известно, что убитого из ружья мужчину звали Юрий Шумков, он работал врачом-гастроэнтероголом в Алматы. 

По данным источника Sputnik Казахстан, убийца - бывший пациент, который решил отомстить врачу за неудавшееся лечение.

После убийства преступник поймал такси и попытался скрыться, однако его вычислили по горячим следам.

Пациенты Юрия Шумкова сейчас выражают соболезнования клинике, в которой он работал, и говорят, что многих из них он спас.

Медицинское сообщество Казахстана потрясено сообщением об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Петровича Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы. Лично от себя и коллектива Министерства здравоохранения выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы", - прокомментировала министр здравоохранения РК Ажар Гиният


Глава Минздрава отметила, что "это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях".

По ее словам, отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнторологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов.

Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына", - добавила министр.


Она отметила, что каждый такой инцидент показывает насколько сегодня важно выстроить надежную защиту прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов, принять правовые нормы, гарантирующие безопасную деятельность медицинских работников без страха за свою жизнь и здоровье.
 
Министерством здравоохранения разработан законопроект о защите прав медицинских работников, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение парламента.

Мы уверены в объективном расследовании преступления и справедливости наказания по всей строгости закона для виновных в произошедшей трагедии", - подчеркнула Ажар Гиният.

 

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