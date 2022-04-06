Житель Экибастуза нанес жертве 265 ударов ножом

ТАЛДЫКОРГАН.6 АПРЕЛЯ - Подозреваемый в изнасиловании и ограблении 39-летней женщины задержан в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С заявлением об изнасиловании и ограблении в Жамбылскую районную полицию обратилась 39-летняя женщина 2 марта. Она рассказала, что стала жертвой неизвестного, который подкараулил ее у уличного туалета и изнасиловал. Также насильник отобрал у нее дорогостоящий телефон.

В полиции отметили, что потерпевшая, не смотря на сумерки, запомнила и смогла описать приметы насильника. По составленному фотороботу, полицейские по базе данных установили подозреваемого. Им оказался 33-летний трижды судимый за кражи и грабежи житель Алакольского района.

В последнее время проживал близ Алматы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий нам удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала напавшего на нее мужчину. Похищенный им телефон найден и возвращен владелице", - сообщил заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев.

Начато досудебное расследование по статье 120 (изнасилование) и статье 191 (грабеж) УК РК. Задержанный помещен под стражу.