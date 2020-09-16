Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - Житель Алматы незаконно обналичил 2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Следствием установлено, что житель города Алматы в период с 2016 по 2019 годы оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 млрд тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по части 3 статьи 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

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