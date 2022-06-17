Под видом растворителя в Кыргызстан пытались вывезти 34 тонны бензина

Фото: КГД МФ РК
4 июня 2022 года при пересечении казахстанско-кыргызской границы через автомобильный пункт пропуска "Айша-биби" задержано грузовое автотранспортное средство, перевозившее бензин марки АИ-92 под видом растворителя",- сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
По предварительным данным, общая стоимость перевозимого бензина составляет порядка 6 млн тенге.
При этом в целях сокрытия перевозимого груза отправителем оформлены товаросопроводительные документы на перевозку растворителя на сумму 2,1 млн тенге.
По результатам физико-химических исследований, проведенных центральной таможенной лабораторией Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, подтвердился факт перевозки бензина марки АИ-92 под видом растворителя", - рассказали в ведомстве.
По данному факту будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Ранее глава Минэнерго РК сообщил, что проблему несанкционированного вывоза ГСМ планируется решить через усиление мер контроля.