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Под видом растворителя в Кыргызстан пытались вывезти 34 тонны бензина

16.06.2022, 18:05 7041
Под видом растворителя в Кыргызстан пытались вывезти 34 тонны бензина
Фото: КГД МФ РК
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Пресечена попытка вывоза из страны в Кыргызскую Республику 34 тонн незаявленного в товаросопроводительных документах бензина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

4 июня 2022 года при пересечении казахстанско-кыргызской границы через автомобильный пункт пропуска "Айша-биби" задержано грузовое автотранспортное средство, перевозившее бензин марки АИ-92 под видом растворителя",- сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.

 
По предварительным данным, общая стоимость перевозимого бензина составляет порядка 6 млн тенге.
 
При этом в целях сокрытия перевозимого груза отправителем оформлены товаросопроводительные документы на перевозку растворителя на сумму 2,1 млн тенге.
 

По результатам физико-химических исследований, проведенных центральной таможенной лабораторией Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, подтвердился факт перевозки бензина марки АИ-92 под видом растворителя", - рассказали в ведомстве.

 
По данному факту будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Ранее глава Минэнерго РК сообщил, что проблему несанкционированного вывоза ГСМ планируется решить через усиление мер контроля.
 

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В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя

16.06.2022, 10:45 10926
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ИЮНЯ - Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Житель города Петропавловска в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогат. В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8000 единиц алкогольной продукции с признаками подделки учётно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата", - проинформировали в ведомстве. 

 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны", - отметили в пресс-службе.

 

В Шымкенте задержаны подозреваемые в краже оружия во время январских беспорядков

16.06.2022, 09:51 11821
В Шымкенте задержаны подозреваемые в краже оружия во время январских беспорядков
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 16 ИЮНЯ - Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в похищении оружия во время массовых беспорядков в Алматы. Об этом рассказал начальник следственного управления городского ДП Даулеткелди Абдраманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил спикер, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, которые похитили оружие из магазина в Алматы в период январских событий. Установлено, что двое из них жили в арендованной квартире в южной столице, а третий гостил у своих старых друзей. Оружейный магазин находился на первом этаже жилого дома, и молодые мужчины, воспользовавшись ситуацией, решили наживиться на краже, сообщает Polisia.kz
 
Они взяли из магазина все, что попало под руку, и с целью скрыться выехали в Шымкент. Два охотничьих карабина "Сайга" и 70 патронов парни успели продать скупщикам, которые также задержаны оперативниками. А винтовку для тира один из похитителей оставил у себя.
 

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 УК РК "Хищение оружия". Все трое подозреваемых являются жителями Туркестанской области. Сейчас они находятся под стражей", - добавил Абдраманов.

 
Главный следователь департамента также отметил, что полиция продолжает оперативно-розыскную работу по установлению похищенного во время январских беспорядков оружия. Напомним, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.
 

Директор филиала "Казтеміртранса" подозревается в коррупции

16.06.2022, 09:13 12321
Директор филиала "Казтеміртранса" подозревается в коррупции
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 16 ИЮНЯ - Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО "Казтеміртранс" в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, сообщили в Антикоре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит", - проинформировали в ведомстве.

 

В Костанайской области медработникам недоплатили 10 млн тенге

15.06.2022, 17:33 20831
КОСТАНАЙ. 15 ИЮНЯ - Сотрудники надзорного органа установили факты невыплаты медицинским работникам в Аулиекольском районе сумм за сверхурочные работы, а также пени за несвоевременные начисления при прекращении трудовых отношений за 2020-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Принятыми мерами прокурорского реагирования защищены права 257 медицинских работников, которым произведена выплата средств на общую сумму 10 млн тенге, сообщает "Наш Костанай". 
 
По акту надзора привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 6 лиц, в том числе наложено и уплачено штрафов на общую сумму 413 500 тенге.
 

В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента

15.06.2022, 12:46 23616
В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента
Фото: pexels.com
АТЫРАУ. 15 ИЮНЯ - В Атырауской области врача инфекционного стационара и анестезиолога-реаниматолога осудили за гибель пациента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На скамье подсудимых оказались врач инфекционного стационара и анестезиолог-реаниматолог. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека", - сообщает портал "Мой город". 

 
По данным следствия, 29, 30 и 31 декабря 2020 года они не оказали надлежащую медицинскую помощь больному, поступившему с диагнозом "пневмония" и сопутствующим сахарным диабетом.
 

Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения пациент скончался. Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в суде.

 
Суд приговорил врача инфекционного стационара к заключению на два с половиной года и лишил права заниматься врачебной деятельностью на три года. Анестезиолога-реаниматолога также приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев и на этот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью.
 

Однако по амнистии их освободили от основного наказания в виде лишения свободы. С осужденных в пользу потерпевших взыскано восемь миллионов тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает издание.

 

В Карагандинской области установлен факт незаконной реализации нефтепродуктов

15.06.2022, 11:34 24456
КАРАГАНДА. 15 ИЮНЯ - Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, гражданин использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома. 
 

В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов", - проинформировали в АФМ. 

 
По данным агентства, он нарушил требования закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. 
 
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам. 
 

Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства", - добавили в АФМ.

 

Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу

14.06.2022, 20:51 32371
Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 14 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор 41-летнему жителю региона, который убил гражданскую жену на почве ревности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Из материалов следствия - жертве было 34 года. Ее гражданский муж выстрелил в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте, сообщает otyrar.kz.
 
В суде преступник утверждал, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть. Тем не менее трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.
 
Его приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности. Приговор уже вступил в законную силу.
 

В Усть-Каменогорске водитель нарушил ПДД на 1,6 млн тенге

14.06.2022, 20:44 28381
В Усть-Каменогорске водитель нарушил ПДД на 1,6 млн тенге
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Должника по административным штрафам выявили во время оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В первый же день проведения ОПМ установлен 26-летний житель Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения и накопил 79 административных штрафов на общую сумму 1 600 000 тенге, сообщает Noks.kz.
 
Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.
 

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