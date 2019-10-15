42 капсулы с кокаином обнаружили в теле прибывшего из Дубая в Алматы казахстанца

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Департамент Комитета национальной безопасности по Алматы во взаимодействии с департаментом КНБ по Шымкенту выявил и пресек международный канал поставки кокаина из Бразилии транзитом через ОАЭ в Казахстан и далее в Турцию, передает Kazakhstan Today.

В частности, в марте текущего года ДКНБ по Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту Алматы по подозрению в осуществлении контрабандного ввоза кокаина был задержан пассажир авиарейса Дубай - Алматы гражданин РК М. Сатыбалдиев. В ходе проведения досмотра у задержанного лица в условиях городской клинической больницы Алматы путем осуществленных медперсоналом лечебного заведения процедур, в желудочно-кишечном тракте М. Сатыбалдиева обнаружено и извлечено 42 капсулы с кокаином, общим весом около 460 граммов", - сообщила пресс-служба ведомства.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий задержана его родственница Л. Курманбаева, которая организовала контрабандную переброску указанной партии наркотиков из Бразилии в РК, а также далее намеревалась их транспортировать в Турцию.

В июне текущего года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Курманбаева и Сатыбалдиев признаны виновными по части 3 статьи 297 и части 4 статьи 286 УК РК и приговорены к 15,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.

Напомним, ранее в Акмолинской области задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии героина

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