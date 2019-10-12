В Акмолинской области задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии героина

Кокшетау. 11 октября. Kazakhstan Today - Полиция пресекла деятельность преступной группы, занимающейся сбытом героина на территории Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

10 октября в результате длительной оперативной разработки сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области пресечен канал сбыта героина в особо крупном размере.

В результате проведенных оперативно-розыскных и специальных мероприятий задержаны трое жителей Атбасара, в числе которых семейная пара. В ходе личного обыска 48-летней подозреваемой изъяты 7 полиэтиленовых свертков с героином, вес которого, согласно проведенной экспертизе, составил 44,23 грамма. Далее в ходе обыска по месту жительства матери задержанной, 72-летней пенсионерки, обнаружен тайник со свертками с героином весом 404, 14 грамма. Всего по итогам спецоперации полицейские изъяли из незаконного оборота 465,79 грамма наркотического средства героин", - сообщили в пресс-службе ДП.

Установлено, что два члена преступной группы ранее неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В настоящее время по факту сбыта проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.





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