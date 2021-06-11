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Более 500 млн тенге обналичила преступная группа в Павлодаре

10.06.2021 11206
ПАВЛОДАР. 10 ИЮНЯ - В Павлодаре ликвидирована преступная группа, обналичившая более 500 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мошенники занимались выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу. 
 
11 членов ОПГ на протяжении четырёх лет пособничали недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Они выписывали фиктивные документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм. 
 
В результате противоправной деятельности ущерб государству составил свыше 500 млн тенге.
 
Виновные приговорены к разным срокам лишения свободы: от 1,5 до 6,5 лет. 
 
В доход государства конфискованы 4 квартиры и 3 автомобиля. 
 

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