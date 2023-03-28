В дирекции объединенных музеев Астаны похитили 9,5 млн тенге бюджетных средств

Фото: Polisia.kz.

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет криминальную хронику за текущую неделю (27.03.2023-02.04.2023).





Северо-Казахстанская область. 28.03.2023





Поставку почти 200 граммов "синтетики" пресекли полицейские СКО, сообщает Polisia.kz.





При координации прокуратуры СКО совместно с сотрудниками полиции города Астаны оперативники УПН задержали 40-летнего жителя Петропавловска.





При задержании в барсетке у мужчины обнаружены два пакета с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик α-PvP общим весом 199,35 грамма.





Параллельно столичные полицейские в Астане изъяли свыше 800 граммов наркотиков, таким образом, в ходе совместной операции изъято свыше 1 килограмма "синтетики". Горожанин подозревается в том, что приобрел данную партию наркотика путем поднятия так называемой закладки в столице, после чего доставил ее в Петропавловск для дальнейшего распространения", - проинформировали в полиции.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по часть 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Санкция статьи подразумевает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый содержится под арестом.





Карагандинская область. 28.03.2023





В Карагандинской области 30-летний мужчина сообщил полицейским, что неизвестный возле его дома произвел три выстрела в автомобиль и скрылся, информирует Polisia.kz.





Отмечается, что заявитель не пострадал, повреждения получило принадлежащее ему авто.





Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что на почве ранее случившегося конфликта произвел три выстрела из обреза охотничьего ружья.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Бухар-Жырауского района по статье 24-99 УК РК. Обрез изъят. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде ареста", - добавили в полиции.





Кызылординская область. 28.03.2023





Кызылординские полицейские задержали подозреваемую в вовлечении двух несовершеннолетних в занятие проституцией. Через сайт Kyzdar.net она предлагала услуги девушек в Алматы, Таразе, Шымкенте и Кызылорде. За это она получала вознаграждение, сообщает Polisia.kz









По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией". Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Сотрудниками полиции проводится работа, направленная на выявление других лиц, причастных к данному преступлению.





ВКО. 27.03.2023





По словам детского омбудсмена Аксаны Каленовой, по факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в центре адаптации несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело, сообщает YK-news.kz





Ранее сообщалось о том, что в городе создана рабочая группа, которая выясняет достоверность информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.





По факту предполагаемого сексуального домогательства в отношении детей, находившихся в центре адаптации несовершеннолетних, предприняты следующие действия. Обеспечена безопасность детей: в настоящее время они находятся под защитой государства. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия", - рассказала председатель рабочей группы, детский омбудсмен Аксана Каленова.





Она добавила, что в рамках уголовного дела детям представлена квалифицированная юридическая помощь, работает адвокат.





Кроме того, несовершеннолетним оказывается психологическая помощь. Я лично разговаривала с каждым ребенком, дети находятся в постоянной связи со мной", - добавила Каленова.





Она пообещала лично контролировать расследование настолько, насколько это возможно.





Жамбылская область. 27.03.2023





В Таразе сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения "Беркут" провели операцию по пресечению деятельности преступной группировки, сообщает Polisia.kz





В поле зрения оперативных работников ведомства попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках, хулиганских выходках в барах, кафе и ночных клубах Тараза. В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности. Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство.





Группировка также участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия. Для того чтобы владельцы заведений соглашались на "охрану" преступной группы, ее члены устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.





В полицию доставлено 11 участников преступной группы. Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Основные подозреваемые - организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.









Карагандинская область. 27.03.2023





Суд Темиртау арестовал на два месяца 24-летнего жителя Темиртау по подозрению в убийстве 2-летнего мальчика, сообщает ИА "Patriotnews.kz".





Судья удовлетворил ходатайство следователя, который просил поместить подозреваемого в СИЗО на два месяца, то есть на период расследования. Подозреваемого перевезли из изолятора временного содержания Темиртау в следственный изолятор в Караганде. Подозреваемый вину признает.





Напомним, 23 марта в одной из квартир Темиртау обнаружено тело малолетнего ребенка. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). В настоящее время проводятся следственные действия.





Абайская область. 27.03.2023





В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Аягозского района, у которого по месту жительства изъяли оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий 2022 года.





Фото: Polisia.kz





Полиция изъяла оружие "Вепрь-12" 12-го калибра с 4 патронами к нему, с резиновыми пулями, пригодными к стрельбе, магазин от АК-74 с 3 боевыми патронами калибра 7,62х39, пригодными к стрельбе, защитные противоударные щитки, ремень с кобурой для пистолета и специальные средства, уточняет Polisia.kz





Подозреваемый помещен под стражу.





Данный факт зарегистрировали по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".





Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.





Алматы. 27.03.2023





В Алматы 35-летний гражданин продавал арендованное имущество, сообщает Polisia.kz.





Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), задержан. Он дает признательные показания. По предварительным данным, гражданин А. искал объявления о сдаче в аренду какой-либо техники. Так с одним из клиентов подозреваемый договорился об аренде игровой приставки Sony Playstation. Получив ее, фигурант, ориентировочно, скрылся в неизвестном направлении. В другом случае этот же мужчина взял в аренду автомобиль Kia и был таков. "Аренда" автомобиля обошлась потерпевшей стороне в 6 млн тенге", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.





Сообщается, что сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается возможная причастность фигуранта к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.





Другая информация, в соответствии с нормами Конституции РК и статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит", - добавили в полиции.





Ранее тайник с патронами обнаружили в парке отдыха в Талдыкоргане.



