К пяти годам лишения свободы приговорили жителя Алматы за публичное и осознанное возбуждение национальной розни

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Ауэзовском районном суде города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Манаса Бистаева, признанного виновным по статье 174 УК РК (Возбуждение национальной розни публично и с использованием средств массовой информации), передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что Бистаев в период с 22 по 27 января 2019 года посредством социальных сетей периодически публиковал монологи, в содержании которых, согласно заключениям судебно-психолого-филологической экспертизы, имеются признаки возбуждения национальной вражды, розни, а также высказывания оскорбительного характера в отношении национальной чести и достоинства граждан, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что в ходе судебного заседания Бистаев, не отрицая и не оспаривая видеозаписи, частично признал вину и сказал, что осознанно совершил уголовное правонарушение.

Приговором суда он осужден на пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд отнёс наличие двух малолетних детей и состояние здоровья осуждённого. К отягчающим - наличие опасного рецидива преступлений, так как он ранее дважды был судим за совершение тяжких преступлений", - уточнили в пресс-службе.





Приговор пока не вступил в законную силу.





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