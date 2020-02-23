Актобе. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Хромтау пять человек госпитализировали с огнестрельными ранениями, передает Kazakhstan Today.

20 февраля, примерно в 22.10, в ЦРБ города Хромтау с огнестрельными дробовыми ранениями поступили 5 человек. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа, которой в течение суток в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны трое подозреваемых лиц", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В ДП отметили, что подозреваемые дали признательные показания. В ходе предварительного следствия было установлено, что после совершения преступления подозреваемые спрятали два обреза охотничьего ружья 16-го калибра под мостом реки Орь, вблизи поселка Бугенсай Хромтауского района.

Два обреза и автомашина ВАЗ-2114 с российским учетом, на которой подозреваемые передвигались, изъяты", - проинформировали в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Покушение на убийство). Подозреваемые в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС. Назначены необходимые экспертизы.

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