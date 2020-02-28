Задержан еще один соучастник хищения оружия из воинской части

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Задержан еще один соучастник дезертира Абылая Балгынбая, похитившего оружие из воинской части в Туркестанской области , передает Kazakhstan Today.

Следственно-оперативной группой установлен еще один фигурант - соучастник военнослужащего Абылая Балгынбая, сообщает Polisia.kz .

Установлено, что задержанный купил у дезертира два пистолета. Цель и мотивы, побудившие его приобрести огнестрельные оружия, а также обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Оружие изъято. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Военнослужащий два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ.

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