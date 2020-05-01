Талдыкорган. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области командир десантно-штурмовой бригады и его заместитель задержаны за взятку в 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом по Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности изобличены командир РГУ "Войсковой части №32363" Десантно-штурмовой бригады Министерства обороны Республики Казахстан и его заместитель по тылу по подозрению в получении взятки на общую сумму 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.





По данным ведомства, взятка получена "от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания личного состава указанной войсковой части".

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