В Акмолинской области сотрудник отделения КТЖ подозревается в мошенничестве

Кокшетау. 13 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области сотрудник отделения АО "НК "КТЖ" подозревается в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Руководящему составу филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" доведена информация в рамках уголовного дела в отношении должностного лица одной из служб филиала АО НК КТЖ "Акмолинское отделение магистральных сетей" по факту мошенничества при получении денежных средств от физического лица за трудоустройство", - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

В Антикоррупционной службе отметили, что в целях недопущения впредь подобных правонарушений региональной Антикоррупционной службой рекомендовано исключить формализм при планировании и проведении антикоррупционных мероприятий, провести разъяснительную работу среди работников учреждения, а также принять строгие меры дисциплинарного характера к виновным лицам, допустившим нарушения законодательства РК.

Железная дорога является стальной артерией, основным звеном транспортной системы любого государства. Однако, работая в данной отрасли, недобросовестные лица преследуют свою личную выгоду и корыстные цели, тем самым подрывая доверие граждан к транспортной сфере. Поэтому необходимо разработать комплексную действенную систему профилактических мер по борьбе с коррупцией, а также утвердить неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения для любого работника организации независимо от занимаемого ранга", - отметил руководитель Антикоррупционного ведомства области Мурат Тюлеубаев.

Добавим, с 2018 года в рамках Соглашения между АО "НК "КТЖ" и Агентством РК по противодействию коррупции действует проект "Адал жол", задачей которого является минимизация коррупционных рисков в системе пассажирских перевозок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства