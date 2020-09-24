Шымкент. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте ссора между работником и работодателем закончилась ножевым ранением, передает Kazakhstan Today.

15 сентября текущего года, примерно в 20.00, в дежурную часть управления полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что возле одного из пунктов замены масла неизвестный получил телесные повреждения. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между работником и работодателем произошел конфликт, который начался с того, что один потребовал вернуть строительный аппарат, а другой - выплатить заработную плату", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

В ходе ссоры гражданин 1997 года рождения, прибывший на встречу вместе с работодателем, получил ножевое ранение и был доставлен в больницу. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские задержали подозреваемого гражданина. Им является житель города Шымкента 1997 года рождения. Обнаруженный на месте происшествия нож зарегистрирован в качестве вещественного доказательства.

Подозреваемый в совершении преступления признал свою вину, отметили в ведомстве.

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