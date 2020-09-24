В полиции возбудили уголовное дело по факту трехкратного наезда подростком на женщину

Актау. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Актау полиция возбудила уголовное дело в отношении подростка, который трижды переехал женщину на автомобиле, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, расследование проводится по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил дорожного движения), а также по части 2 статьи 349 (Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления), пишет Lada.kz

В ведомстве подтвердили, что 18 июля 2020 года, в 23.30, в 9-м микрорайоне 15-летний подросток на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летную женщину.

По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установлено, что здоровью женщины причинен тяжкий вред. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по словам дочери пострадавшей, подросток совершил наезд на ее мать три раза , в последний раз оставив женщину под колесами автомобиля. У пострадавшей диагностированы переломы пяти ребер, помимо этого, у нее было проткнуто легкое и разорваны связки.

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