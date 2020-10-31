В Алматинской области предприниматели платили чиновникам, чтобы их не штрафовали за нарушение карантинного режима

Талдыкорган. 30 октября. Kazakhstan Today - Двух чиновников задержали в Алматинской области за неоднократное получение взяток, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с ДКНБ по Алматинской области при проведении комплекса негласных следственных действий изобличены руководитель санитарно-гигиенического отдела управления контроля и качества безопасности товаров и услуг Жамбылского района и ведущий специалист указанного отдела.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, они в группе лиц по предварительному сговору неоднократно получали денежные средства в качестве взятки от директоров субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся розничной торговлей. Взятки давались за не привлечение к административной ответственности за нарушение карантинного режима", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.





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