В Степногорске профессиональный дзюдоист вымогал деньги у местного жителя

Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В городе Степногорске Акмолинской области задержан 31-летний дзюдоист, вымогавший у местного жителя деньги, передает Kazakhstan Today.

29 октября в дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что малознакомый мужчина с 16 октября вымогает у него денежные средства в сумме 200 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство).

Установлено, что потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился на незаконные требования. Однако не нашел требуемую сумму и обратился в полицию.

Так, 1 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего жителя Степногорска, который ранее профессионально занимался дзюдо. Задержанный признал свою вину. Следственные действия продолжаются.

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