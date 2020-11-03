Система Orphus

В Степногорске профессиональный дзюдоист вымогал деньги у местного жителя

02.11.2020 4834
Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В городе Степногорске Акмолинской области задержан 31-летний дзюдоист, вымогавший у местного жителя деньги, передает Kazakhstan Today.
 
29 октября в дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что малознакомый мужчина с 16 октября вымогает у него денежные средства в сумме 200 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство). 
 
Установлено, что потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился на незаконные требования. Однако не нашел требуемую сумму и обратился в полицию. 
 
Так, 1 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего жителя Степногорска, который ранее профессионально занимался дзюдо. Задержанный признал свою вину. Следственные действия продолжаются.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая