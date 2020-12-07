Убийство четырех женщин в Бурабае: раскрыта информация о погибших

Кокшетау. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области мужчина расправился с четырьмя женщинами. Стало известно, что жертвами убийства стали пенсионерка, ее дочь и, вероятно, две их приятельницы, передает Kazakhstan Today.
28-летний житель поселка Бурабай, неоднократно судимый за кражи, нанес четырем женщинам ножевые ранения, а после позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Подозреваемого задержали и отправили в следственный изолятор. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Место преступления полицейские тщательно осмотрели. В квартире обнаружили бутылки из-под спиртного, всюду была кровь, уточняет телеканал КТК. Тела женщин находились в разных комнатах.
Как преступник проник в квартиру, следователи не раскрывают. Также не разглашают мотив жестокой расправы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства