Убийство четырех женщин в Бурабае: раскрыта информация о погибших

Кокшетау. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области мужчина расправился с четырьмя женщинами. Стало известно, что жертвами убийства стали пенсионерка, ее дочь и, вероятно, две их приятельницы, передает Kazakhstan Today.

Место преступления полицейские тщательно осмотрели. В квартире обнаружили бутылки из-под спиртного, всюду была кровь, уточняет телеканал КТК . Тела женщин находились в разных комнатах.

Как преступник проник в квартиру, следователи не раскрывают. Также не разглашают мотив жестокой расправы.





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