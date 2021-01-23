Подозреваемого в избиении и ограблении пожилых инвалидов задержали в Актобе

Актобе. 22 января. Kazakhstan Today - В Актобе грабитель проник в частный дом, жестоко избил кочергой двух пенсионеров-инвалидов и похитил их сбережения, передает Kazakhstan Today.

Преступление произошло в ночь на 17 января.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, злоумышленник проник в дом через окно и кочергой избил 72-летнего инвалида второй группы и его жену - инвалида первой группы. Преступник забрал у пенсионеров 20 тысяч тенге и скрылся, но вскоре был установлен и задержан.

Им оказался 45-летний мужчина. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Разбой". Подозреваемый водворен в ИВС.

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