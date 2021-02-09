В ВКО осуждены члены ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур

Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - В ВКО завершено уголовное дело в отношении ОПГ занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур, передает Kazakhstan Today.

В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 год, создав 9 предприятий на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской области. Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.





По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.

Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по части 1 статьи 262, части 3 статьи 216 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы, от 3 до 7 лет лишения свободы.





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