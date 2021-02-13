Задержан начальник Балхашской дистанции путей АО НК "КТЖ"

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Главной транспортной прокуратурой и департаментом экономических расследований по Нур-Султану в результате совместных мероприятий пресечены противоправные действия должностных лиц филиала АО НК "КТЖ", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры, 10 февраля задержан и в последующем с санкции суда арестован на 2 месяца начальник Балхашской дистанции путей филиала АО НК "КТЖ" гражданин Т.

По версии следствия, Т. вместе с устанавливаемыми в ходе расследования должностными лицами совершил хищение бюджетных средств путем невыполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту железнодорожного полотна. Общий ущерб превысил 92 миллиона тенге.

Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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