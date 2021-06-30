В Уральске подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой отпустили под подписку

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УРАЛЬСК. 29 ИЮНЯ - В Уральске подозреваемого в сексуальном насилии над шестилетней девочкой отпустили под подписку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Моя дочка вся испуганная забежала в дом. Я спросила у нее, что случилось. Она ничего не сказала. А вечером она пожаловалась на боль в зоне паха. Я осмотрела ее и увидела, что она травмирована", - рассказала мама девочки.

Ребенок рассказал маме, что сосед пообещал ей мороженое и увел к себе в дом.

Она сказала мне, что ей было больно, она в это время кричала, но дядя сказал ей, чтобы она замолчала, иначе он будет бить ее. Мы вызвали полицию, и его забрали. А на следующий день его отпустили. По какой причине, мы не знаем. Сейчас он на свободе. Я боюсь за свою дочку. Она не выходит на улицу, говорит, что боится его. У нас на улице у соседей у всех маленькие дети. Сейчас их родители тоже боятся, не выпускают детей на улицу", - говорит женщина.

Она требует от полицейских арестовать подозреваемого на время следствия.

По словам адвоката Жомарта Ерназарова, правоохранительные органы должны арестовать подозреваемого.

Насильственные действия сексуального характера - это тяжкое преступление, статья 124 УК РК "Развращение малолетних". Как показывает практика во всех регионах, когда такое преступление происходит, подозреваемого закрывают под арест. А тут мы видим обратное", - недоумевает адвокат.

В департаменте полиции сообщили, что до данному факту назначен ряд экспертиз, но в интересах следствия остальные подробности не разглашаются.

По факту ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК. Подозреваемый под подпиской. В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства" - ответили в пресс-службе ДП.

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