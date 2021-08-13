Жительница Актюбинской области заставляла несовершеннолетнюю дочь заниматься сексом с чиновником-извращенцем

АКТОБЕ. 12 АВГУСТА - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев рассказал о шокирующем случае, когда мать заставляла свою несовершеннолетнюю дочь вступать в интимные отношения должностным лицом в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Имеют место вопиющие факты, когда такие преступления совершаются должностными лицами, которые должны защищать права и интересы граждан, особенно детей. К примеру, в прошлом году в Актюбинской области задержан чиновник по подозрению в педофилии, который неоднократно вступал в половую связь с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Более того, в корыстных целях сама мать заставляла дочь заниматься этим", - рассказал Тургумбаев в своей статье, опубликованной в журнале Zanger.

Глава МВД отметил, что подозреваемый арестован. В отношении матери также возбуждено уголовное дело за вовлечение дочери в проституцию. Уголовные дела находятся в производстве, проводятся следственные действия.

По словам Тургумбаева, увеличению количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за виртуальной жизнью ребенка в Интернете и социальных сетях.

Нами принимаются все меры по выявлению в сети Интернет противоправных ресурсов, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений в отношении детей. С начала года выявлено свыше 5 тысяч интернет-ресурсов с противоправным содержанием, в том числе более 3 тысяч сайтов, распространяющих порнографию. Необходимо отметить основные причины преступлений в отношении несовершеннолетних - семейное неблагополучие, неорганизованность досуга, недоступность спортивных секций и главное - отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей", - цитирует министра Polisia.kz .

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