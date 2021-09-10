Адвоката из Акмолинской области осудили за хищение бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области осудили адвоката, похитившего почти 10 млн тенге бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адвокат из Акмолинской коллегии изготовил 15 фиктивных постановлений от имени следователя с включением в них заведомо ложных сведений о затраченном времени при оказании гарантированной государством юридической помощи. За счет этого адвокат незаконно получил денежные средства в размере свыше 9,6 млн тенге", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Приговором суда адвокат признан виновным в совершении преступлений и осужден на 3,5 года ограничения свободы.

Также на основании части 3 статьи 50 УК РК адвокат лишен права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на пять лет. Похищенные денежные средства возвращены в бюджет.

В Министерстве подчеркнули, что работа по выявлению и недопущению подобных фактов проводится на постоянной основе. А с апреля 2021 года на всей территории страны функционирует информационная система "Е-зан комегі", которая обеспечит прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на гарантированную государством юридическую помощь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства