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Адвоката из Акмолинской области осудили за хищение бюджетных средств

09.09.2021, 15:52 5887
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области осудили адвоката, похитившего почти 10 млн тенге бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Адвокат из Акмолинской коллегии изготовил 15 фиктивных постановлений от имени следователя с включением в них заведомо ложных сведений о затраченном времени при оказании гарантированной государством юридической помощи. За счет этого адвокат незаконно получил денежные средства в размере свыше 9,6 млн тенге", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

 
Приговором суда адвокат признан виновным в совершении преступлений и осужден на 3,5 года ограничения свободы.
 
Также на основании части 3 статьи 50 УК РК адвокат лишен права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на пять лет. Похищенные денежные средства возвращены в бюджет.
 
В Министерстве подчеркнули, что работа по выявлению и недопущению подобных фактов проводится на постоянной основе. А с апреля 2021 года на всей территории страны функционирует информационная система "Е-зан комегі", которая обеспечит прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на гарантированную государством юридическую помощь.
 

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