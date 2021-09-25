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Мужчина до смерти избил черенком лопаты иностранца в Алматинской области

24.09.2021, 13:13 24139
Мужчина до смерти избил черенком лопаты иностранца в Алматинской области
Фото: polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 24 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области в результате драки погиб гражданин Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, погибшего избил черенком лопаты его собутыльник, сообщает Polisia.kz
 

17 сентября, около 05.00, в дежурную часть Жамбылского РОП из больницы села Узынагаш поступило сообщение о госпитализации с черепно-мозговой травмой мужчины в состоянии алкогольного опьянения. 42-летний гражданин Узбекистана временно проживал в селе Каргалы. От полученных повреждений мужчина, не приходя в сознание, скончался".

 
Полицейские выяснили, что травмы погибший получил в ходе драки с 34-летним жителем села Каргалы. Собутыльник несколько раз ударил его по голове черенком от лопаты, а затем скрылся с места преступления. 
 
Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие. 
 

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