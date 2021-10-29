Деятельность ОПГ в Шымкенте нанесла ущерб государству в 1,9 млрд тенге

ШЫМКЕНТ. 28 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте задержана преступная группировка из 13 лиц, которые занимались нелегальным обналичиванием денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 млрд тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.
В ведомстве проинформировали, что в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.