Укравшего полмиллиона тенге школьника нашли по отпечаткам пальцев

Фото: polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ДЕКАБРЯ - В Усть-Каменогорске школьника, укравшего полмиллиона тенге из припаркованного автомобиля, вычислили по отпечаткам пальцев, передает KAZAKHSTAN TODAY/
Как сообщает сайт polisia.kz, заявление о краже от 29-летнего жителя областного центра поступило в середине ноября.
По словам потерпевшего, неизвестный через незапертую дверь проник в салон его автомобиля ВАЗ, который был припаркован во дворе дома, и из бардачка похитил 510 тысяч тенге. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила отпечатки пальцев злоумышленника, также момент совершения кражи был зафиксирован АПК "Сергек".
Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 15-летний школьник. В ходе разбирательств выяснилось, что несовершеннолетний ранее неоднократно совершал кражи, и с сентября состоит на учете в УП Усть-Каменогорска", – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Выяснялось, что подросток проживает с бабушкой, а мать отбывает наказание в местах лишения свободы. На данный момент юноша помещен в Центр адаптации несовершеннолетних Управления образования ВКО. В дальнейшем собранный материал в отношении него будет рассмотрен в Комиссии по делам несовершеннолетних. По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане полицейские задержали несовершеннолетнего автовора.