Действия одного из захватчиков аэропорта Алматы квалифицированы как акт терроризма - Килымжанов

Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Роль преступников в нападении на аэропорт Алматы прояснил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
5 января 2022 года Н. в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы. Своими действиями Н. парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов. В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы", - рассказал Килымжанов.
По его словам, действия Н. квалифицированы по статье 255 УК "Акт терроризма". Его причастность подтверждается совокупностью собранных доказательств.
Напомним, всего по результатам январских беспорядков Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма.
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