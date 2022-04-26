В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск предприниматель Джексенгалиев и гражданин Медетбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск гражданин РК Медетбеков Е.К. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.