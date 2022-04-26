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В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета

25.04.2022, 19:00 15616
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск предприниматель Джексенгалиев и гражданин Медетбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей, сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск гражданин РК Медетбеков Е.К. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей. 
 
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
 

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Финдиректор Kcell Solutions приговорен к семи годам лишения свободы за хищение

26.04.2022, 11:03 3306
Финдиректор Kcell Solutions приговорен к семи годам лишения свободы за хищение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет", - проинформировали в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

 
По данным агентства, в период 2018 - 2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5 компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.
 
При этом похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.
 

В Акмолинской области выявлен ряд коррупционных преступлений, совершенных руководством областного управления культуры

26.04.2022, 10:16 4681
В Акмолинской области выявлен ряд коррупционных преступлений, совершенных руководством областного управления культуры
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области прокуратурой установлен ряд коррупционных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств руководством подразделений управления культуры региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2018 - 2021 годы директором КГУ "Городская информационно-библиотечная система", ее заместителем, директором КГУ "Центр по охране и использованию историко-культурного наследия", заведующей Центральной городской детско-юношеской библиотеки совершены хищения бюджетных средств", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

 
По данным ведомства, в преступную деятельность вовлечены десятки работников учреждений, родственники руководителей учреждений, которые фиктивно были трудоустроены и ежемесячно, не работая, получали зарплату, были направлены в командировки, премированы.
 
Зарплата и другие выплаты, командировочные и премии похищены путем перечисления на основании поддельных заявлений, фиктивных приказов на карточные счета руководства и других работников.
 

16 июля 2021 года приговором суда за хищение бюджетных средств путем трудоустройства "мертвых душ" директор КГУ "Городская информационно-библиотечная система" и ее заместитель уволены и осуждены", - сообщили в пресс-службе.

 
По информации прокуратуры, в феврале текущего года за хищение бюджетных средств осужден руководитель Центра по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры Акмолинской области.
 

По подозрению в мошенничестве задержан экс-глава местной полицейской службы Шымкента

26.04.2022, 09:35 5261
По подозрению в мошенничестве задержан экс-глава местной полицейской службы Шымкента
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента по факту мошенничества с использованием служебного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 апреля текущего года Бухарбаев М. задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке статей 128, 131 Уголовно-процессуального кодекса", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.


Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Напомним, в январе текущего года в Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного.
 

Полицейские изъяли 1480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

25.04.2022, 16:40 17516
Полицейские изъяли 1480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Сотрудники полиции продолжают оперативно-профилактические и розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного в ходе январских событий оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 

На сегодня мерами, принятыми полицейскими страны, обнаружено и изъято 1480 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов", - сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

 
По его словам, в результате разъяснительной работы представителей прокуратуры и органов внутренних дел жители страны продолжают проявлять гражданскую позицию, на сегодня добровольно сдано уже 142 единицы оружия.
 

6 января в ходе массовых беспорядков в городе Алматы неработающий местный житель из оружейного магазина "Охотник KZ" на улице Рыскулова похитил два нарезных ружья и патроны к ним калибра 7,62 мм. Похищенное оружие и патроны изъяты, подозреваемый с санкции суда взят под стражу", - сказал Санжар Адилов.        

 
Кроме того, 21 апреля в Таразе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого изъят пистолет Макарова с патронами калибра 9 мм, похищенный 6 января из здания департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемый с санкции суда также взят под стражу.
 

Некоторые заявители жалуются на пытки, чтобы скрыть свои преступления - Килымжанов

25.04.2022, 15:51 18361
Некоторые заявители жалуются на пытки, чтобы скрыть свои преступления - Килымжанов
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в их отношении доказательств, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К примеру, в Жамбылской области гражданин Б. 5 января текущего года в группе лиц совершил поджоги государственных объектов, затем похитил из департамента полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова, 2 охотничьих ружья и 3 травматических пистолета. Его причастность к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. После задержания от него поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции", - рассказал Килымжанов.

 
По его словам, антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при участии независимого адвоката. 
 

В соответствии с международными стандартами по защите прав человека против пыток, такими как Стамбульский протокол, проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалистами полностью изучено психоэмоциональное состояние потерпевшего, его результаты показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось", - сообщил Килымжанов.

 
По результатам следствия уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.
 

Январские погромы: выявлены зачинщики нападения на акимат Талдыкоргана

25.04.2022, 15:37 18881
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура РК продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников январских событий, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 января в Алматинской области гражданин А. и ранее судимый за преступление против личности С. вступили в сговор по организации погромов, уничтожению имущества и совершению насилия в отношении представителей власти. 5 января указанные лица через социальные сети в одном из микрорайонов города Талдыкоргана собрали более 400 человек, в этом месте для них провели подробный инструктаж по захвату акимата области. Затем организованной массой двинулись в район центральной площади, где по пути следования вооружились камнями и металлическими прутьями. С помощью подручных средств агрессивная толпа прорвала оцепление полицейских, подожгла здание акимата области", - рассказал Килымжанов.

 
По его словам, эти же агитаторы вовлекали людей и шли на захват здания правления полиции города Талдыкоргана. В результате их преступных действий здание полиции было уничтожено на 80 процентов. 
 
Килымжанов также рассказал о беспорядках в Восточно-Казахстанской области. По его словам, в двух крупных городах одномоментно шли столкновения 2500 агрессивно настроенных людей и полиции.
 

В результате 5 января был захвачен акимат города Семея, повреждено 12 полицейских машин, угнано специальное транспортное средство "Тигр". Телесные повреждения получили 124 сотрудника полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил представитель ведомства. 

 
В Усть-Каменогорске нападавшими повреждены здания акимата, "Народного банка", магазина "Сулпак", коммерческие помещения и 10 единиц служебного автотранспорта. Полностью уничтожен стационарный пост полиции "Бекет-2". 
 
Напомним, всего по результатам январских беспорядков Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма. 

Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

Действия одного из захватчиков аэропорта Алматы квалифицированы как акт терроризма - Килымжанов

25.04.2022, 15:25 19511
Действия одного из захватчиков аэропорта Алматы квалифицированы как акт терроризма - Килымжанов
Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Роль преступников в нападении на аэропорт Алматы прояснил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 января 2022 года Н. в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы. Своими действиями Н. парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов. В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы", - рассказал Килымжанов.

 
По его словам, действия Н. квалифицированы по статье 255 УК "Акт терроризма". Его причастность подтверждается совокупностью собранных доказательств.
 
Напомним, всего по результатам январских беспорядков Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма.
 
Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

Январская трагедия: Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма

25.04.2022, 15:00 18306
Январская трагедия: Генпрокуратура расследует 45 дел по актам терроризма
Фото: кадр из видео/Алматы-9
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура РК расследует 45 дел по актам терроризма и 49 дел по массовым беспорядкам. Всего в производстве следственных органов находится 5041 уголовное дело, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, массовые беспорядки и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.
 

Прокуратурой города Шымкента 8 подозреваемых за погромы, уничтожение имущества и поджоги автомашин, то есть за участие в массовых беспорядках, преданы суду. В Кызылординской области дела в отношении 7 лиц по аналогичным обвинениям с заключением процессуального соглашения в форме сделки о признании вины направлены в суд", - сообщил Килымжанов.

 
Он уточнил, что сделка о признании вины заключается, если подозреваемый не оспаривает предъявленное обвинение, имеющиеся доказательства, причиненный вред и соглашается с видом и размером наказания. 
 

В суде такие дела рассматриваются не более 10 суток, и размер наказания не может превышать половины максимального срока санкции этой статьи. В рамках указанной процедуры в отношении трех лиц уже состоялись приговоры, по которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

 
По его словам, по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. В настоящее время под стражей содержатся 585 подозреваемых. 
 

Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", - уточнил Килымжанов.


 

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