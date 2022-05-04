Январская трагедия: погромщики возместили потерпевшим около 100 млн тенге ущерба

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НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Участники январских погромов возместили потерпевшим порядка 100 миллионов тенге причиненного ущерба, сообщил сегодня на брифинге Министерства внутренних дел РК начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии как досудебного расследования, так и судебного следствия", - сообщил Адилов.

По его данным, на сегодня сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество на сумму более 340 млн тенге.

В производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1150 уголовных дел. Основную массу из них составляют дела о кражах (157), незаконном обороте оружия (146), умышленных повреждениях чужого имущества (23) и другие", - сообщил Адилов.

Под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений.

Адилов также отметил, что в суд направлено 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых.

За прошедшую неделю из-под стражи освобождены 12 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Всего же по делам органов внутренних дел по этим основаниям на сегодня из-под стражи освобождены 333 подозреваемых", - озвучил статистику Адилов.

96 лиц находятся под домашним арестом, под залог отпущены 78 подозреваемых, под подпиской о невыезде - 67, под личное поручительство отпущены 11 человек. Кроме того, по приговорам суда из-под стражи также освобожден 81 подсудимый.

Адилов отметил, что одним из оснований освобождения из-под стражи может быть и возмещение ущерба, которое также учитывается в ходе следствия и суда.