В Жамбылской области обнаружены тайники с оружием и боеприпасами

ТАРАЗ. 13 ИЮНЯ - В Жамбылской области обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых пистолеты, револьвер, ружья, гранаты и тысячи патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружен тайник с оружием и боеприпасами - за гаражом на одной из улиц Тараза.

По информации департамента полиции Жамбылской области, в изъятом арсенале находились пистолет ПМ с 8 патронами, револьвер, гладкоствольное ружье марки ИЖ 12-го калибра, светошумовая граната LSG80, металлический ящик с патронами калибра 5,45 мм (всего 2016 штук).





Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Также сообщается о нахождении второго тайника, в арсенале которого: 1 пистолет ТТ, 1 нарезное оружие, 1 гладкоствольное оружие, 1 светошумовая граната, 1 звукошумовая граната, 5 патронов 12-го калибра, 36 патронов 9 мм ПМ, 19 патронов калибра 5,45 мм, 3 патрона 7,62 калибра ТТ, 1 бронежилет.



