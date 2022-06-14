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В Жамбылской области обнаружены тайники с оружием и боеприпасами

13.06.2022, 17:06 14341
ТАРАЗ. 13 ИЮНЯ - В Жамбылской области обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых пистолеты, револьвер, ружья, гранаты и тысячи патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружен тайник с оружием и боеприпасами - за гаражом на одной из улиц Тараза.
 
По информации департамента полиции Жамбылской области, в изъятом арсенале находились пистолет ПМ с 8 патронами, револьвер, гладкоствольное ружье марки ИЖ 12-го калибра, светошумовая граната LSG80, металлический ящик с патронами калибра 5,45 мм (всего 2016 штук). 

 
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
Также сообщается о нахождении второго тайника, в арсенале которого: 1 пистолет ТТ, 1 нарезное оружие, 1 гладкоствольное оружие, 1 светошумовая граната, 1 звукошумовая граната, 5 патронов 12-го калибра, 36 патронов 9 мм ПМ, 19 патронов калибра 5,45 мм, 3 патрона 7,62 калибра ТТ, 1 бронежилет. 

Как сообщалось ранее, в апреле-мае 2022 года Комитетом национальной безопасности и его территориальными департаментами из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, в том числе похищенных во время январских событий.
 

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В Шымкенте производителя поддельного алкоголя оштрафовали на полтора миллиона тенге

14.06.2022, 18:01 1271
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - В Шымкенте местного жителя оштрафовали более чем на полтора миллиона тенге за организацию подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция общим количеством почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок", - сообщили в департаменте АФМ Шымкента. 

 
Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге.
 
Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению.

 

Почти килограмм мефедрона и гашиш изъяли у жителя Уральска

14.06.2022, 16:36 2021
Фото: ДП ЗКО
УРАЛЬСК. 14 ИЮНЯ - Хранившего на крыше гаража мефедрон и гашиш мужчину задержали полицейские Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несколько полиэтиленовых пакетов с мефедроном и гашишем полицейские нашли на крыше гаража, сообщает "Мой город"
 

Вещества направили на экспертизу, и по заключениям специалистов в пакетиках находилось 990 граммов мефедрона и 182 грамма гашиша. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты весы, девять упаковок изоленты, две упаковки скотча, пять полиэтиленовых пакетов для расфасовки, рулон полиэтиленовых пакетов", - рассказали в полиции.

 
Объем изъятых наркотиков был оценен как особо крупный. Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами".
 

У жителя Шымкента грабители похитили аппараты для майнинга на 44 млн тенге

14.06.2022, 12:36 3986
У жителя Шымкента грабители похитили аппараты для майнинга на 44 млн тенге
Фото: unsplash.com
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Трех грабителей, похитивших оборудование с майнинговой фермы, приговорили к пяти годам ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Грабители украли 46 аппаратов для майнинга у жителя Шымкента. Пострадавший обратился с заявлением о краже в управление полиции Каратауского района. 
 
Уточняется, что сумма ущерба составила почти 44 млн тенге. 
 
По информации Polisia.kz, трое друзей, информированные о местонахождении оборудования для сбора криптовалюты, проникли на частную территорию поздней ночью через забор. Заполучив оборудование, злоумышленники скрылись с места преступления. 
 
Полицейские в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором передвигались похитители. В результате оперативно-розыскных работ подозреваемых задержали на территории города. 
 
Стало известно, что один из них ранее приходил чинить электричество на майнинг-ферме, тогда и запланировал преступление. Подозреваемые свою вину признали полностью и возместили нанесенный потерпевшему ущерб. 
 
Судом все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража) и приговорены к ограничению свободы сроком на 5 лет. 
 
Материалы по факту ведения майнинг-фермы следователи Каратауского РУП направили в департамент экономических расследований.
 

Жительница Актау получила восемь лет за гибель трехлетнего ребенка

13.06.2022, 20:28 12611
АКТАУ. 13 ИЮНЯ - 20-летняя женщина нанесла телесные повреждения, несовместимые с жизнью, своей малолетней дочери. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приговором городского суда от 10 июня рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимой И., обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 УК), сообщает mangystaumedia.kz. 
 
Суд установил, что из-за ударов матери у ребенка образовалась гематома. Смерть наступила от кровопотери в результате тупой травмы живота. 
 
И. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК, суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 

Два шымкентца провели 18 онлайн-афер по всему Казахстану

13.06.2022, 16:10 14896
ШЫМКЕНТ. 13 ИЮНЯ - Два жителя Шымкента задержаны по подозрению в совершении 18 онлайн-афер по всему Казахстану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал начальник следственного управления ДП города Шымкента Даулеткелди Абдраманов, в управление полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. 
 
Она разместила в интернете объявление о продаже своей старой мебели. Через мессенджер потерпевшей поступило сообщение о том, что некто хочет купить мебель, с просьбой подтвердить заказ курьерской доставки, пройдя по ссылке. Женщина, следуя указаниям лжепокупателя, ввела запрашиваемые сайтом реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета исчезли 950 тысяч тенге. А онлайн-собеседник заблокировал ее в мессенджере, информирует Polisia.kz.
 

По заявлению горожанки полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Для выявления киберпреступников оперативники провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых изъяты 6 сотовых телефонов и 21 SIM-карта", - добавил Абдраманов. 

 
Следствием установлено, что задержанные имеют причастность еще к 17 аналогичным преступлениям.
 
Спикер отмечает, что попавшиеся на уловки аферистов - по всей стране. Не исключено, что их количество может возрасти. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
 

Правозащитница заявила об очередном случае растления подростками ученика младшего класса в Кызылординской области

13.06.2022, 11:59 17156
Правозащитница заявила об очередном случае растления подростками ученика младшего класса в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 13 ИЮНЯ - Правозащитница Дина Смаилова сообщила, что в Кызылординской области школьники 12-14 лет на протяжении года подвергали сексуальному насилию 8-летнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К правозащитнице Дине Смаиловой обратился мужчина, который сообщил, что его малолетнего родственника, который перешел во второй класс, целый год насиловала группа подростков возраст от 12 до 14 лет. 
 
Со слов Смаиловой, мать второклассника случайно узнала о происходящем, когда услышала, что ее пострадавший старший сын производит непристойные действия сексуального характера над своим младшим братом.
 

Мама сразу спросила, откуда он о таком узнал, кто его научил. Ребенок расплакался и все рассказал, все стало известно 6 мая текущего года. Когда он выходил из дома играть, его уводили в заброшенное задние старшеклассники и там заставляли делать непристойные действия, это были дети из других школ, он знал всех по именам и кто где живет", - написала Смаилова на своей странице в Facebook.

 
Родители сразу пошли к родителям малолетних насильников, один мальчик признался сразу при всех родителях. Подали заявление в полицию, но дело закрыли в течение суток, ссылаясь на малолетний возраст подозреваемых. 
 

Следователь сообщил родителям, что все дети признались в содеянном, но они маленькие и их не накажут. Накажут родителей по 140 УК РК. После этого родители пострадавшего ребенка обращались везде, в прокуратуру, в гороно, все стоят на стороне подозреваемых и все пытаются закрыть дело.", - уточнила активист.

 
В комментариях к посту департамент полиции Кызылординской области сообщил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
 

Уголовное дело находится на контроле у руководства департамента. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в комментарии ДП.

 
Однако правозащитница считает, что должна рассматриваться статья 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).
 

Подозреваемым по 14 лет, уголовная ответственность наступила!" - написала Смаилова под комментарием департамента полиции.

 
Она высказалась, что подозреваемые школьники "уже преступники, которые многократно совершили насилие и остались безнаказанными".

Ранее стало известно об изнасиловании первоклассника  в частной школе Алматы. Трое семиклассников забирали мальчика с уроков и насиловали в туалете. Возбуждено уголовное дело.
 

Юрист: чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы

13.06.2022, 10:59 18911
Юрист: чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы
АЛМАТЫ. 13 ИЮНЯ - Юрист Бакытжан Базарбек на своей странице в социальных сетях рассказал, что чиновники Талгарского районы получили от 5 до 8 лет лишения свободы за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы довели уголовное расследование до логического конца, и Талгарский райсуд осудил всех фигурантов за земельные махинации в окрестностях аэропорта Алматы. 10 июня 2022 года судом чиновники осуждены на реальные сроки", - написал юрист - независимый эксперт в области земельного права Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook.

 
Он напомнил, что в 2020 году антикоррупционной службой по Алматинской области параллельно с расследованием уголовного дела, связанным с земельными махинациями чиновников в селе Гульдала (после крушения самолета BekAir) в Талгарском районе, было возбуждено второе уголовное дело в отношении чиновников акимата Талгарскому района. Дело связано с незаконным предоставлением земельных участков, расположенных в селе Кызыл-Ту близ аэропорта Алматы, и незаконным изменением их целевого назначения в период с 2015 по 2020 годы.
 

На протяжении всего досудебного расследования в качестве подозреваемых, и позднее - обвиняемых, значились: бывший начальник ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района", главный архитектор района, бывший начальник ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района", бывший и.о. начальника ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района", бывший аким Панфиловского сельского округа и бывший заместитель акима Панфиловского сельского округа", - уточнил юрист.

 
По его словам, им вменялись незаконные действия, связанные с незаконным предоставлением земельных участков на санитарно-защитной зоне кладбищ, водоохранных полос рек и незаконным изменением целевого назначения земельных участков, расположенных в окрестностях аэропорта Алматы, относящихся к Талгарскому району.
 
В общей сложности следователи насчитали более 194 эпизодов незаконного отчуждения земельных участков, отметил эксперт права.

 
Приговором Талгарского районного суда от 10 июня 2022 года экс-акиму Панфиловского сельского округа было назначено 8 лет лишения свободы, главному архитектору района - 6 лет лишения свободы, бывшему заместителю акима Панфиловского сельского округа - 5 лет лишения свободы, бывшему начальнику ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района" судом назначено 6 лет 3 месяца лишения свободы.
 

У всех подсудимых в качестве дополнительного наказания - конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать государственные должности", - уточнил Базарбек.

 
Что касается бывшего исполняющего обязанности начальника ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района, то согласно закону РК об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан он освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы, добавил юрист.


 

Группа обнальщиков нанесла ущерб государству в 490 миллионов тенге

13.06.2022, 10:23 19871
Группа обнальщиков нанесла ущерб государству в 490 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу выявлена группа лиц, которая в период с 2020 по 2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Преступная группа (…) осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7 подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге", - сообщает пресс-служба АФМ РК.


 
Суд приговорил основного фигуранта к реальному сроку лишения свободы - 4 года и двух причастных к незаконному обналу лиц - к лишению свободы условно. 
 
Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур. 
 
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита, добавили в пресс-службе.
 

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