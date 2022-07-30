Обещая трудоустройство в Южной Корее, аферист обманул алматинцев на 2 миллиона тенге

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Задержан подозреваемый 1995 года рождения, который, обещая трудоустройство в Южной Корее, обманул алматинцев на 2 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статей 190 УК РК (Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, в отношении двух или более лиц), задержан гражданин Ц., сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочей визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.
На данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 факта обмана.
Полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина, и призывают связаться с ними по телефонам: +7-778-879-78-88; +7-702-401-11-10.