В Талдыкоргане трехлетний ребенок умер после побоев

ТАЛДЫКОРГАН. 18 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане 12 сентября в одной из больниц города скончался 3-летний мальчик, получивший побои, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения в виде травм головы", - информирует Polisia.kz.

Сообщается, что по подозрению в причастности к его смерти была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребенком. Девушку поместили под стражу в ИВС, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой домашний арест.

Расследование по факту с назначением экспертиз проводится по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции.