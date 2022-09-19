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В Талдыкоргане трехлетний ребенок умер после побоев

18.09.2022, 11:41 36891
В Талдыкоргане трехлетний ребенок умер после побоев
ТАЛДЫКОРГАН. 18 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане 12 сентября в одной из больниц города скончался 3-летний мальчик, получивший побои, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения в виде травм головы", - информирует Polisia.kz. 

 
Сообщается, что по подозрению в причастности к его смерти была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребенком. Девушку поместили под стражу в ИВС, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой домашний арест. 
 
Расследование по факту с назначением экспертиз проводится по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции. 
 
Ранее сообщалось, что пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин. 
 

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Суд Алматы продлил арест Туребаеву, Кудайбергену и еще нескольким подсудимым

19.09.2022, 13:53 6171
Суд Алматы продлил арест Туребаеву, Кудайбергену и еще нескольким подсудимым
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Алматинский городской суд продлил сроки пребывания под стражей вайнеру Мейржану Туребаеву, экс-депутату Кайрату Кудайбергену, экс-директорам оператора платных парковок в Алматы AlanParking Мухтару Базарбаеву и ТОО "Алматы спецтехпаркинг" Мурату Принбекову и политику Жанболату Мамаю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали в апреле этого года. Их обвиняют в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды. Туребаеву срок пребывания под стражей продлили до 17 октября 2022 года.
 
Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену суд продлил арест до 21 октября 2022 года. 
 
Его обвиняют в том, что во время январских беспорядков Кудайберген организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева (Дикий Арман), поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти. 
 
До 15 октября продлен арест экс-директорам оператора платных парковок в Алматы AlanParking Мухтару Базарбаеву и ТОО "Алматы спецтехпаркинг" Мурату Принбекову.
 
Жанболата Мамая суд оставил под стражей до 12 октября 2022 года. Его обвиняют в оскорблении представителей власти и распространении заведомо ложной информации. 
 

Более 65 миллионов тенге недополучил бюджет из-за действий чиновника в ВКО

19.09.2022, 11:55 14486
Более 65 миллионов тенге недополучил бюджет из-за действий чиновника в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 СЕНТЯБРЯ - Следственным судом Усть-Каменогорска в отношении руководителя РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО", который, используя свое служебное положение в период 2021-2022 гг. вопреки интересам службы с целью извлечения выгоды для себя уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, занимающееся перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом)", - информирует Агентство по противодействию коррупции.

 
По информации ведомства, противозаконные действия чиновника повлекли недопоступление в бюджет сборов в сумме 65,5 млн тенге.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование.
 

В Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента

19.09.2022, 11:00 20556
В Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Массовую потасовку возле Атакента устроили студенты одного из вузов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Алматы, в потасовке приняли участие студенты одного из вузов Алматы, отмечавшие в близлежащем увеселительном заведении посвящение. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка, - сказал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.




 

АФМ выявило очередную финпирамиду

19.09.2022, 09:32 21636
АФМ выявило очередную финпирамиду
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 19 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано 5 групп для сбора вкладчиков. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды", - проинформировали в АФМ. 

 
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия. 
 
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Как сообщалось ранее, в Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек. 
 

В Костанайской области избили мужчину, обратившегося к Токаеву с жилищным вопросом

17.09.2022, 19:49 60061
КОСТАНАЙ. 17 СЕНТЯБРЯ - Мужчину, который обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в Аулиеколь, избили, подозреваемый задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В департаменте полиции подтвердили факт избиения жителя Костанайской области. Подозреваемый установлен. Им оказался безработный житель областного центра.
 

По факту нанесения телесных повреждений, на которые указывает в соцсетях ТикТок житель Костанайской области, начато административное производство по статье 73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении областного ДП. 

 
По информации издания "Наша газета", обращение пострадавшего к президенту Токаеву было связано с решением квартирного вопроса.
 
В издании добавили, что подозреваемый "не является сотрудником акимата Костанайской области и никогда им не был".
 

Подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области

17.09.2022, 17:18 63241
Подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Подросток за рулем сбил девочку-подростка в селе Кайнар Туркестанской области.  Она скончалась, не доехав до больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О случившейся трагедии сообщение в Ордабасинский РОП поступило утром 16 сентября.

Полицейские установили, что водитель автомобиля марки LADA 211440 - несовершеннолетний подросток не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку-подростка, которая шла по тротуару. 

Девочка скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.  

Несовершеннолетнего водителя и его пассажира госпитализировали с различными телесными повреждениями.   

Как выяснилось, подросток забрал машину отца без разрешения. Ведется досудебное расследование, сообщает Polisia.kz.

В Жетысуской области подросток насмерть разбился на мотоцикле.
 

В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик

17.09.2022, 14:19 66481
В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик
АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Алматы у местного жителя изъято 20 свертков с психотропным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Подозреваемого в совершении закладок наркотиков полицейские задержали в частном секторе Медеуского района Алматы.
 

Это гражданин К., 2003 года рождения. В ходе личного обыска следственно-оперативной группой из кармана шорт был изъят сверток, обмотанный скотч-лентой, внутри которого находились полиэтиленовые пакеты в количестве 20 штук с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета. Со слов задержанного, данное вещество является синтетическим наркотиком "скорость". Криминалистами были изъяты смывы с пальцев рук и ладони, срезы карманов шорт, сотовый телефон, в котором имелась переписка и фото с координатами закладок. Вещественные доказательства направлены на экспертизу", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Как рассказал подозреваемый, он работает закладчиком непродолжительное время. Адреса мест закладок получает через интернет-приложение, в денежное вознаграждение получал в криптовалюте, сообщает Polisia.kz.
 
В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
 

В Темиртау пациента вакцинировали от коронавируса после смерти

17.09.2022, 13:08 66956
В Темиртау пациента вакцинировали от коронавируса после смерти
Фото: Pexels.com
ТЕМИРТАУ. 17 СЕНТЯБРЯ - В больнице Темиртау пациенту сделали прививку от коронавируса сразу после его кончины, так записано в отчете о проведении вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
В Темиртау 59-летний мужчина скончался 28 июля от последствий COVID-19. Но уже на следующий день он якобы получил второй компонент прививки, сообщает телеканал "Астана".
 
Расследование вели по статье "Подделка документов". Однако виновного так и не нашли. Медперсонал не признался, дело прекратили. 
 

Установить причастность кого-либо к данному преступлению не представлялось возможным в связи с тем, что к компьютеру, через который вносились данные в базу "ИС Вакцинация", имели свободный доступ все медицинские сотрудники", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 

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