Компания намеревалась незаконно вывезти в Узбекистан более 100 тысяч тонн топлива

Павлодар. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области пресечена попытка вывоза более 100 тысяч тонн топлива в Узбекистан на сумму $90 млн, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.





Сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области выявлен факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом топливной присадки в объеме 165 тонн стоимостью 54 млн тенге.





Кроме того, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн стоимостью 89 млн тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией.





В целом данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тысяч тонн топлива на сумму 90 млн долларов США. Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся", - рассказали в АФМ.





Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскана в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге.





Приговором суда директор ТОО признан виновным и приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.