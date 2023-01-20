Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Кентау  

Антикоррупционному ведомству предлагается проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции, в сфере правоприменительной практики при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юрий Ли в депутатском запросе рассказал о затягивании и приостановлении правоохранительными органами расследований уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного посредством интернета и телефонной связи.





Депутат напомнил, что в прошлом году в ответе на депутатский запрос по поводу расследования преступлений, связанных с интернет-мошенничествами, правоохранительные органы сообщали о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в сфере противодействия мошенничествам 72 должностных лиц полиции (22 следователя, 50 руководителей), и это только за первое полугодие 2022 года.





Министр внутренних дел заверил, что ответственным подразделениям "поручено обеспечить проведение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления". Генеральный прокурор на тот момент поставил "точку", авторитетно сказав, что "противодействие интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам продолжается и находится на особом контроле", - рассказал в своем депзапросе мажилисмен.





Однако, по его словам, по упомянутым уголовным делам производства до сих пор приостановлены.





Хуже того, по ряду дел уже известны лица, обналичивавшие похищенные деньги из банкоматов (так называемые дропперы), однако они не опрошены и безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность с попустительства органов правопорядка. К нашему глубокому сожалению, на этом безобразие не заканчивается, так как есть уголовные дела, по которым даже не отправлены запросы в банки для установления данных по транзакциям похищенных денег, а также не проведены самые неотложные действия по установлению через видеофиксацию в банкоматах лиц, которые обналичили деньги, конвертировали их в криптовалюту и пополняли счета, электронные кошельки организаторов преступного бизнеса", - заявил Юрий Ли.





Депутат выразил возмущение бездействием сотрудников полиции по уголовным делам ряда потерпевших, где давно установлены дропперы. По словам депутата, "они до сих пор не опрошены и не получили должного процессуального статуса в уголовных делах".





Отдельно обращаем внимание на то, что после неоднократных жалоб и депутатского запроса был заменен следователь по уголовному делу, где новый следователь, приняв дело к производству, прервала сроки расследования более четырех месяцев назад и никаких следственных действий не предпринимает, но зато находит время в своем загруженном графике, чтобы "постить" фото-, видеоконтент в "ТикТоке", - сказал он.





По другому уголовному делу, продолжил спикер, бывший следователь стал фигурантом уголовного дела за кражу путем незаконного доступа в информационную систему и превышение полномочий.





Якобы для нужд расследования он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе. Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установления виновных лиц действий не предпринимает", - заявил Юрий Ли.





По его словам, общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет 93 554 778 тенге, и это без процентов по кредитам и штрафных санкций.





Согласно данным МВД РК, с января 2018 года по август 2022 года было зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам, из них:





• 7707 дел, или 12,6%, расследованы и направлены в суд;





• по 47 003 делам, или 77%, даже не установлены личности мошенников.





При грубом подсчете из десяти уголовных дел по интернет-хищениям в восьми преступники не найдены.





За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам составил 15 млрд тенге, хотя на август месяц 2022 года ущерб составлял 7 млрд тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза.





На основании изложенного депутат считает необходимым:





1) Генеральной прокуратуре провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами, производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования;





2) Антикоррупционному ведомству проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции в сфере правоприменительной практики, при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам, включая вопросы, по каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры требуют от следователей изменения статуса "дропперов" с подозреваемых на свидетелей, особенно тех, по счетам или через руки которых проходят регулярные миллионные транзакции похищенных денег, и по каким причинам органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников.