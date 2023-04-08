В Алматы адвокату, представлявшему интересы ОПГ, продлили арест

Под стражей он будет находиться до 10 мая

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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бурхану Жансеитову продлили срок содержания под стражей на месяц, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.





7 апреля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Ж. до одного месяца, т.е. до 10 мая 2023 года", - сообщили в суде.





Напомним , 14 июля 2022 года Агентство по финансовом мониторингу сообщило о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.





Показательно поведение адвоката Жансеитова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. 12 июля Жансеитов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию. Жансеитов, заблокировав оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.





На требования прибывших на место происшествия полицейских Жансеитов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей. Более того, при сотрудниках полиции, оказывая им сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.