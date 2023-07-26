Исполняющий обязанности замглавы управления земельных отношений Алматы подозревается в получении взятки в 45 млн тенге

Руководство управления городского планирования и урбанистики Алматы вопреки интересам государства согласовало строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для ИЖС

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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений города Алматы.





Как сообщили в Антикоре, за получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу.





Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость 8 участков, подлежащих выкупу для госнужд.





В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге - в 2022 году.





Вместе с тем грубые нарушения действующего законодательства выявлены также и в деятельности управления городского планирования и урбанистики Алматы. Установлено, что должностные лица управления вопреки интересам государства согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Вследствие чего государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости указанных земельных участков на общую сумму более 760 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков.



