Антикоррупционная служба: Об окончании расследования по делу о хищениях при строительстве LRT планируется объявить до конца декабря

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Об окончании расследования по делу о хищениях при строительстве LRT планируется объявить до конца декабря, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции (АПК).

Как сообщил на брифинге руководитель 2-го департамента агентства Сергей Перов, до конца текущего месяца планируется объявить об окончании расследования по фактам хищений при строительстве LRT. Касательно заключительного этапа строительства по линии LRT и размещения денежных средств в Банк Астаны ожидаются заключения Национального банка и строительной экспертизы.

Перов отметил, что окончательное решение о виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом.

Напомним, в ходе расследования уголовного дела по фактам хищений при строительстве LRT cледствием раскрыты миллиардные схемы хищений . Преступная схема организована заместителем акима Астаны Канатом Султанбековым и руководителем Астана LRT Талгатом Арданом при пособничестве иностранных и казахстанских компаний.

Указанные должностные лица при участии руководителей управлений акимата Р. Аманжулова, Ж. Нурпиисова (секретарь городского маслихата) утвердили затраты с завышением на 24 млрд тенге. В эту сумму вошли расходы по разработке проектно-сметной документации, оказание консультационных услуг и технического надзора.

В свою очередь, директора подрядных организации заключили мнимые договоры по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичивали средства через лжепредприятия.

В результате причинен ущерб государству в размере более 5 млрд тенге.

По данным агентства, в ходе следствия трое лиц обратились с явками с повинной, в связи с чем в отношении них арест не применялся.

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