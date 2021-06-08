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Антимонопольщики выявили сговор на госзакупках услуг по строительству дорог на сумму 14,6 млрд тенге

07.06.2021 7750
Антимонопольщики выявили сговор на госзакупках услуг по строительству дорог на сумму 14,6 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Столичным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой", в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента АЗРК по Нур-Султану, общая сумма тендеров составила 14,6 млрд тенге.
 
Установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене.
 

Схема работала следующим образом: ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" выступали единственными конкурентами друг-другу, предлагая цену равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы", - разъяснили в департаменте. 

 
Как отметили в ведомстве, действия субъектов не только нарушают положения антимонопольного законодательства, но и исключают экономию бюджетных средств.
 

Данные правонарушения выявлены антимонопольным органом по итогам мониторинга портала государственных закупок. В настоящее время объектами расследования результат расследования обжалуется в суде", - заключили в АЗРК.

 

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