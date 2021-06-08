Антимонопольщики выявили сговор на госзакупках услуг по строительству дорог на сумму 14,6 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Столичным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой", в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента АЗРК по Нур-Султану, общая сумма тендеров составила 14,6 млрд тенге.

Установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене.

Схема работала следующим образом: ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" выступали единственными конкурентами друг-другу, предлагая цену равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы", - разъяснили в департаменте.

Как отметили в ведомстве, действия субъектов не только нарушают положения антимонопольного законодательства, но и исключают экономию бюджетных средств.

Данные правонарушения выявлены антимонопольным органом по итогам мониторинга портала государственных закупок. В настоящее время объектами расследования результат расследования обжалуется в суде", - заключили в АЗРК.

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