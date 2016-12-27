Бывший воспитанник детдома в Алматы осужден на 15 лет за изнасилование мальчика

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Бывший воспитанник детдома №1 в Алматы осужден на 15 лет за изнасилование мальчика, также воспитанника детдома, передает корреспондент агентства.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам 19-летний Серик Асылбеков признан виновным насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика. Он осужден на 15 лет лишения свободы.

Отметим, ранее несовершеннолетний воспитанник детского дома рассказал о насилии и издевательствах над ним в стенах учреждения. После проведенного расследования обвинения были предъявлены Асылбекову.

История о насилии вызвала большой резонанс в обществе и СМИ, причем не все верили в виновность бывшего детдомовца. Руководство учреждения ранее заявило в СМИ, что рассказ о насилии - результат фантазии ребенка.

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