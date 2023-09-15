Более 2,5 тысячи "мертвых душ" были прикреплены к медучреждениям Астаны

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Бангкок. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Троих казахстанцев, личности которых не разглашаются, подозревают в преступном сговоре с российским бойцом ММА Хусейном Асхабовым и его братом-близнецом, а также в избиении и ограблении итальянца на тайском острове Пхукет.





Известный боец и его брат-близнец Хасан были арестованы в связи с тем, что трое граждан Казахстана ворвались на виллу итальянца на курорте Чернг Талай и держали его связанным и с кляпом во рту, избивая его для получения информации", - пишет тайское издание Phuket News .





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После многочасовой пытки итальянца ограбили на сумму более 12 миллионов бат (около 156 миллионов тенге). После этого трое мужчин вылетели из Пхукета в Дубай.





По данным издания, казахстанцы могли действовать в сговоре с российским спортсменом и его братом. Не исключено, что из Дубая они вернулись в Казахстан.





В полиции Чернг Талай подтвердили, что Хусейна Асхабова и его брата Хасана арестовали. Там также рассказали, какой ущерб понес пострадавший.





У него украли трое дорогих часов, стоимость которых оценивается в несколько миллионов бат. В списке украденных вещей также макбук, 2 айфона и пара солнцезащитных очков. Нападавшие также похитили паспорт итальянца, его дебетовую карту Исламского банка Абу-Даби, пароли доступа к его телефонам, сейфу и компьютерам и 40 тысяч евро наличными из сейфа. Еще 16 тысяч евро были украдены в Дубае.





Пострадавший рассказал полицейским, что был знаком с братьями Асхабовыми с прошлого года, а казахстанцев никогда раньше не видел.





Дополнено 12.09.2023, 13.52





В МИД РК официально прокомментировали информацию тайских СМИ о нападении казахстанцев на гражданина Италии на Пхукете.





По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, он слышал эту информацию, но официально от тайских властей МИД РК ничего не получал.





Тайские СМИ могут писать что угодно, я не могу это комментировать", - подчеркнул Смадияров.





Он также добавил, что МИД не занимается расследованиями и не выполняет работу правоохранительных органов.





Ранее сообщалось, что 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.





ОПГ занималась рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны. Все ранее объявленные в международный розыск члены группировки с санкции суда водворены в следственный изолятор.



