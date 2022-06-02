Более 550 тысяч долларов и 26 тысяч евро пытались незаконно вывезти из Казахстана

АЛАМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В Международном аэропорту Алматы выявлены факты попытки незаконного вывоза денежных средств без декларирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала текущего года в Международном аэропорту Алматы выявлено 2 факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов недекларирования денежных средств на общую сумму более 550 тысяч долларов США и 26 910 евро", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

В ведомстве напомнили, что наличные деньги и денежные инструменты в иностранной валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 долларов США.

За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.