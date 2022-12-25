24.12.2022, 13:45 18491
Более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин
Фото: pexels.com
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении жителя столицы, заведомо ложно сообщившего о минировании самолета, следующего по маршруту Астана - Талдыкорган, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал Н. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что 1 октября 2022 года мужчина, находясь у себя дома, получил сообщение от своей сестры о том, что последняя не успела на регистрацию авиарейса и ее не пропускают на борт самолета.
Далее, Н. позвонил в аэропорт и получил отказ от сотрудников на требование о пропуске сестры, из-за злости и безысходности в целях "задержания" рейса заведомо ложно сообщил о минировании вышеуказанного самолета. Вследствие чего Н. причинен материальный ущерб департаменту полиции на транспорте, службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жетысуской области и департаменту полиции Алматинской области", - заявили в суде.
Отмечается, что смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны частичное признание вины Н., отсутствие судимости и добровольное возмещение ущерба. Также обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, не установлены.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Астане лжетеррорист сообщил о минировании воздушного судна.
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23.12.2022, 20:44 36316
В Актау живодера, прыгнувшего на голову котенку, приговорили к шести месяцам ограничения свободы
Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью и заключением ветеринарного врача. Сам живодер вину признал полностью
Фото: Polisia.kz
Актау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актау, который 4 октября прыгнул на голову котенка, в результате чего животное пострадало и впоследствии скончалось.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, сообщает "Лада"
Сам подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Ордабаева Д. обстоятельство признания вины, чистосердечное раскаяние. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 316 УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
В ноябре постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. был отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования.
Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
23.12.2022, 11:59 46791
Судья экономического суда Алматинской области получила пять лет тюрьмы за мошенничество
Бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, обвиняемой в мошенничестве, бизнесмена, покушавшегося на дачу взятки, а также двух их посредников, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.
Т., будучи судьей СМЭС Алматинской области, с целью хищения денежных средств бизнесмена П. путем обмана и злоупотребления его доверием с использованием своего служебного положения сообщила посредникам Ж. и Т. заведомо недостоверные сведения, согласно которым Т. якобы может повлиять на оставление в силе вынесенного ею решения в апелляционной инстанции Алматинского областного суда. П., будучи директором ТОО, во избежание наступления неблагоприятных для его компании последствий в виде отмены апелляционной инстанцией ранее принятого судей Т. решения покушался на дачу взятки через посредника в значительном размере в сумме 3 млн тг лицам, занимающим ответственную государственную должность, а именно судьям Алматинского областного суда, за оставление в силе решения судьи Т. А. и Ж. в свою очередь выступили посредниками в даче взятки со стороны бизнесмена П. судьям областного суда через Т.", - говорится в материалах суда.
Судья признана виновной в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, через посредника в значительном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Двум посредникам суд переквалифицировал их действия с дачи взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в крупном размере на посредничество во взяточничестве. Им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Однако в соответствии с положениями закона об амнистии посредники были освобождены от назначенного наказания, предусмотренного этой частью статьи.
Приговор суда не вступил в законную силу.
23.12.2022, 00:17 58806
В Кызылординской области полицейские нашли убившего лебедя живодера
Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году
Фото: Polisia.kz.
Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области установили 26-летнего жителя Сырдарьинского района, убившего лебедя, сообщает Polisia.kz.
В Сети появилось видео, на котором живодер заколол лебедя.
По данному видеоролику материал зарегистрирован в книге учета информации отдела полиции Сырдарьинского района. В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксирован на видео", - проинформировали в полиции.
Также отмечается, что об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.
По результатам проверки действиям доставленного будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что застрелившего пару краснокнижных лебедей акмолинца задержали полицейские.
23.12.2022, 00:01 59336
В Генпрокуратуру поступило заявление Владислава Челаха
Фото: wikipedia.org
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральную прокуратуру Казахстана поступило заявление Владислава Челаха, сообщил в ходе брифинга первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев.
Изучим дополнительно, потому что дело десятилетней давности. При необходимости он будет допрошен", - заявил он.
Ранее в СМИ сообщалось, что Владислав Челах обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс.
Напомним, 30 мая 2012 года на временный пограничный пост "Арканкерген" в Алматинской области по истечении двух суток после утери связи был направлен дежурный дозор. По прибытии на временный пост пограничники обнаружили полностью сгоревшую казарму и хозпостройки.
Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила в обгоревшем казарменном помещении обугленные останки 13 человеческих тел. Недалеко от территории поста, у реки, было найдено еще одно обгоревшее тело пограничника, как установлено позже, часового. На территории охотничьей базы, которая расположена по соседству с постом, было обнаружено тело охранника охотхозяйства с огнестрельными ранениями.
4 июня 2012 года на чабанской зимовке в 24 километрах от "Арканкергена" поисковой группой обнаружен и задержан единственный выживший на "Арканкергене" пограничник, рядовой Владислав Челах. Он признался в убийстве 15 человек, но позже отказался от признания.
В декабре 2012 года суд приговорил Челаха к пожизненному заключению.
В 2015 году адвокат осужденного подал от его имени жалобу в Комитет ООН по правам человека.
22.12.2022, 16:51 68001
Генпрокуратура завершает расследование январских событий в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура завершает расследования по январским событиям, заявил на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташибаев.
На сегодня осуждены 1249 человек. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания", - уточнил Ташибаев.
Он напомнил, что в суд дела направлены в отношении Карима Масимова и других руководителей КНБ. Они обвиняются в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти. Также в суде находится дело экс-министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти.
Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции города Алматы, Алматинской и Кызылординской областей (превышение власти). По пыткам нами завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД в городах Алматы и Талдыкоргане. По 17 из них дела уже направлены в суд", - проинформировал замгенпрокурора.
22.12.2022, 13:50 72136
В спальном районе Алматы задержали крупного наркодельца
В ходе личного обыска задержанного было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом
Фото: Polisia.kz
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Аксай во дворе жилых домов с поличным задержали крупного наркодельца, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что патрульный экипаж заметил молодого человека, который, завидев сотрудников полиции, пытался скрыться
Патрульные задержали подозрительного человека. Он признался, что имеет при себе наркотики. Следственно-оперативной группой УП Ауэзовского района в ходе личного обыска задержанного было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Сам задержанный уточнил, что в пакетиках - синтетическое наркотическое средство "скорость". Он также пояснил, что является распространителем зелья путем закладок в разных точках в города", - заявил командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Бауыржан Хантемиров.
По его словам, в настоящее время по изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.
Оперативными подразделениями будет установлен канал поставки и география распространения наркотиков в мегаполисе", - добавил Бауыржан Хантемиров.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
Ранее сообщалось, что в спальном районе Алматы в ходе спецоперации ликвидирован наркопритон.
22.12.2022, 09:48 76686
Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау
Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода
Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военно-следственные органы проводят досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Актауского гарнизона. Его подозревают в изнасиловании своей дочери.
Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и по части 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних), сообщает портал InAktau.kz.
В отношении указанного военнослужащего суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие факты совершения насилия военнослужащими над детьми в Мангистауской области не зарегистрированы. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщил заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев.
По неофициальным данным, подозреваемым - военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается еще она девочка, помладше, - ей удалось заснять происходящее на камеру, информирует издание.
По данным Министерства обороны Республики Казахстан, подозреваемого уволили из рядов Вооруженных сил задолго до случившегося.
Ранее в Актау в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы подозревался тренер по каратэ.
21.12.2022, 19:55 78421
В природном резервате "Ертіс орманы" выявлены многочисленные нарушения
Сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства
Фото: utv.ru
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области проведена проверка деятельности резервата "Ертіс орманы" по вопросу обеспечения пожарной безопасности, соблюдения лесного законодательства и принимаемых мер в сфере охраны, защиты, пользования лесным фондом, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что на протяжении 9 лет "Ертіс орманы" использует устаревший комплексный план организации и ведения лесного хозяйства (лесоустроительный проект), что привело к ненадлежащему государственному управлению лесным фондом. В ходе выборочного обхода территории "Ертіс орманы" прокурорами выявлена незаконная рубка в объеме 331 кубического метра, ущерб от которой составил 4,6 млн тенге (возбуждено 13 уголовных дел)", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлена незаконная заготовка древесины.
Лес вывозится на существующие пилорамы как на территории резервата, так и на сопредельной территории области Абай, тогда как в пределах охранной зоны запрещена установка распиловочных устройств. Ежегодно высаживая лесные культуры, "Ертіс орманы" не достигает планового показателя приживаемости в 70%. Фактически она составляет 30%-46%. Выделенные на эти цели бюджетные средства в размере 1,6 млрд использованы неэффективно", - заявили в прокуратуре.
Также, отметили в ведомстве, имеются существенные недостатки в материально-техническом обеспечении деятельности лесных хозяйств.
Изношенность техники составляет 75%. Острым остается вопрос отсутствия профильных специалистов. 69 работников (22%) не соответствует квалификационным требованиям, в том числе установлены факты использования подложных документов (дипломов) при трудоустройстве (возбуждено 2 уголовных дела). На должность государственных инспекторов "Ертіс орманы" назначаются лица, которые ранее привлекались за совершение уголовных правонарушений, в том числе по фактам кражи леса", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при наличии кредиторской задолженности в 42 млн тенге необоснованно выплачены премии в сумме 35,2 млн тенге
Кроме того, сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства, заявили в прокуратуре.
Древесные отходы уничтожаются в пожароопасный период. Подобные действия нанесли ущерб на сумму 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Результаты проверки 14 декабря рассмотрены на совместной коллегии прокуратур Павлодарской и Абайской областей.
Уполномоченным и правоохранительным органам поручено принять необходимые меры по улучшению качества и организации работы, а также сохранению и восстановлению уникального ленточного бора Прииртышья", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" произошел пожар.
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