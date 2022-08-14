Брали взятки за покровительство: в Нур-Султане чиновников оштрафовали на 6 млн тенге

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НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Двух столичных чиновников оштрафовали на 6 млн тенге за систематические взятки, которые они брали у начальников поездов "Тулпар-Тальго" за общее покровительство по службе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководитель столичного участка акционерного общества "Пассажирские перевозки" филиала "Экспресс" и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и непроведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 млн тенге с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения", - сообщили в АФМ.