Брошенного новорожденного нашли на улице в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

ШЫМКЕНТ. 11 МАРТА - В Шымкенте на детской площадке нашли младенца, завернутого в пеленку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 марта в колл-центр скорой помощи Шымкента девушки принесли новорожденного младенца. Они сообщили, что нашли плачущего мальчика возле песочницы на пересечении улиц Рыскулова и Байтурсынова, сообщает Otyrar.kz

Состояние младенца оценивалось как тяжелое, но стабильное. Сколько времени брошенный малыш находился на улице, не установлено.

Врачи экстренно госпитализировали мальчика с переохлаждением в роддом в микрорайоне Нурсат, а затем перевели в профильную больницу.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение и находится под медицинским наблюдением. Вес ребенка - около трех килограммов, рост - 50 сантиметров, азиатской внешности", - сообщает издание.



