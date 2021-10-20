Система Orphus

Полиция установила, кто выбросил новорожденного в мусорный контейнер в Шымкенте

19.10.2021, 08:55 134299
ШЫМКЕНТ. 18 ОКТЯБРЯ - Полиция установила, кто выбросил новорожденного в мусорный контейнер в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе расследования сотрудниками полиции была установлена и доставлена в отдел подозреваемая, 1996 года рождения, сообщает Otyrar.kz.
 
Напомним, вчера в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова работник ТОО "ЛТД-Турмыс" нашел пакет, внутри которого находился труп новорожденного ребенка с неперерезанной пуповиной.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).
 
Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит.
 

Комментарии

новости по теме

Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд

20.10.2021, 15:24 4591
Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Дело о жестоком убийстве и изнасиловании студентки Аяжан Едиловой поступило в алматинский суд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В СМУС Алматы поступило уголовное дело по обвинению в совершении изнасилования, а также убийства с особой жестокостью. На предварительном слушании с подсудимым будет разрешен вопрос рассмотрения дела либо с участием присяжных заседателей, либо судьей единолично", - сообщили в пресс-службе горсуда.

 
Дело будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет о половой неприкосновенности, отметили в суде. 
 
Подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: статье 120 "Изнасилование" и статье 99 "Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление". Расследованием занималась специализированная прокуратура Алматы.
 
Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено.
 
21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством. 
 

Жительница Риддера задушила соперницу из ревности

20.10.2021, 11:43 15958
РИДДЕР. 20 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане раскрыто убийство, совершенное в 2008 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В апреле 2008 года неподалеку от трассы Аягоз-Караганда в ложбине было обнаружено тело 35-летней жительницы Аягозского района с признаками насильственной смерти. Женщина была задушена. Установить личность преступника не удалось, пишет портал yk.kz.
 
Однако следствие не прекращалось, и на днях сотрудники департамента полиции вышли на след. Задержана жительница Риддера, которая после предъявления ей собранных доказательств и улик сразу же призналась в совершении особо тяжкого преступления.
 

Оказалось, она пошла на убийство из ревности. Десять лет назад женщины были в одной компании, одной показалось, что другая слишком внимательна к ее мужчине, и она задушила соперницу поясом от пальто", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

 
Сейчас подозреваемой 51 год.
 

Женщина с санкции суда взята под стражу, досудебное расследование в отношении нее продолжается. В случае признания ее виновной ей может быть назначено наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - сообщил замначальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.


 

Привязанную к машине собаку протащил по улицам водитель в Уральске

19.10.2021, 15:08 110782
УРАЛЬСК. 19 ОКТЯБРЯ - Очередной случай дикой жестокости по отношению к животным снят на камеру в Уральске. Водитель протащил по улицам привязанную к автомобилю собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео жестокого обращения с животным опубликовано в Instagram. Автор ролика снимает происходящее из машины, которая едет позади. По его словам, кадры были сняты в Уральске, пишет "Мой город".
 

На одной из улиц города Уральска житель привязал собаку к машине и ехал. Таких людей должны знать. Можно этого человека на всеобщее обозрение. Чтобы на него весь город пальцем показывал и он понес наказание", - пишет автор видео.

 
В департаменте полиции уже установили водителя авто. Им оказался 55-летний житель Уральска.
 

Собака, к сожалению, скончалась. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции. В настоящее время сотрудниками устанавливаются причины произошедшего", - сообщили в ведомстве.

 
Это далеко не первый случай в Казахстане, когда водители привязывают собак к авто и волочат по улицам городов.
 
Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП. 
 
Между тем факты чудовищных издевательств над животными не снижаются. Трое костанайцев забили собаку молотком до смерти. Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов