ШЫМКЕНТ. 18 ОКТЯБРЯ - Полиция установила, кто выбросил новорожденного в мусорный контейнер в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе расследования сотрудниками полиции была установлена и доставлена в отдел подозреваемая, 1996 года рождения, сообщает Otyrar.kz.
Напомним, вчера в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова работник ТОО "ЛТД-Турмыс" нашел пакет, внутри которого находился труп новорожденного ребенка с неперерезанной пуповиной.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).
Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит.