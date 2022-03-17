Брошенный на улице новорожденный: на мать завели уголовное дело в Шымкенте

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Мать, оставившую сына на детской площадке, нашли. Женщине 27 лет, на нее завели уголовное дело, информирует региональное издание Otyrar.kz.
По информации издания, четыре дня новорожденный находился в детской клинической больнице из-за переохлаждения организма.
14 марта в 10.30 из детской городской больницы поступил ребенок мужского пола весом 3200, рост 50 сантиметров. Состояние малыша удовлетворительное. Ребенка сопроводили педиатр и медсестра. Он помещен в изолятор для динамического наблюдения. В городской клинической больнице ребенку провели лабораторные и клинические обследования, УЗИ головного мозга. Результаты анализов в пределе возрастной нормы. В Доме малютки обеспечен температурный режим. Назначена адаптированная молочная смесь. Ребенок активный, ест каждые три часа", - рассказала врач дома малютки Гульмира Мирюсупова.
Напомним, новорожденный младенец был найден на детской площадке в Шымкенте 10 марта.