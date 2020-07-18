Бывший руководитель управления строительства Нур-Султана подозревается в хищении 200 млн тенге

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Бывшие должностные лица управления строительства и жилищной политики Нур-Султана подозреваются в хищении бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

Столичной Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султана" и других лиц по факту хищения бюджетных средств в сумме 200 млн тенге.





В Антикоррупционной службе РК рассказали, что данные средства были выделены на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых комплексов с паркингом южнее Коргалжинского шоссе.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - добавили в Антикоррупционной службе РК.

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